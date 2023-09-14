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BIOHK2023揭幕 展示生物科技「無限可能」

【Presented by：WAW Creation】BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽昨日（13日）啟動，世界級主講嘉賓雲集，為一連四日活動揭開序幕！生物科技創新領域的相關政府官員、工業界、學術界、研究界、投資界和用戶濟濟一堂，展開一場集演講、展示、一對一商機洽談及科普的盛宴，深度呈現亞洲生物科技的前沿技術及高端產品，推動香港攜手大灣區走上國際生物科技發展舞台。

【Presented by：WAW Creation

 

開展亞洲生物科技界盛宴

「通過BIOHK2023，歡迎來自中國大陸的企業來到香港，借助香港走向世界。也希望來自世界各地的生物科技公司能夠借助香港，走進中國內地這個巨大市場。」香港生物科技協會主席、BIOHK2023主席于常海教授在致開幕辭時表示，生物科技在亞洲發展非常迅速，香港是中國最國際化的城市，也是舉辦全球性生物科技盛會的最好地方。他又透露，今屆活動日程安排非常緊密，每個環節都非常精彩，期望參加者能夠盡情享受活動。

 

中港協力推動產業發展

香港創新科技及工業局局長孫東教授在致辭時指，BIOHK是生物科技界前瞻性活動，提供最好的機會給生物科技界前來共襄盛舉，探討行業內的無限可能性，以及怎樣在生物科技的未來闖出商業化的新道路。今年大會主題是「萬花筒」，代表着無限可能，可以在生物科技方面取得甚麼成果，是值得思考和探討的，這也完美描繪了香港的活力。他更提到香港要成為國際創新中心，要發展一些前沿、新興、有戰略性意義的產業，包括生命及生物科技、先進製造業及新技術行業，以革新香港的經濟環境和健康，期望香港的生物科技產業發展愈來愈蓬勃。

廣州市委常委、廣州開發區管委會主任、黃埔區委書記陳杰認為活動令大家相聚一起，暢談產業趨勢，共謀合作機遇。他表示，香港是國際科技創新的高地，在生物科技、醫療健康器材、醫療服務和中醫藥等領域實力雄厚。生物科技基礎研究和臨牀實力位居全球前列，是亞洲最大、全球第二大的生物科技企業融資中心。BIOHK2023搭建了凝聚全球創新資源，推動國際交流合作的大平台，必將為粵港澳大灣區的生物科技產業發展帶來新的機遇。此外，廣州市將生物醫藥產業作為戰略性的新興產業重點打造，積極推動產業發展，整體呈現出創新發展、集聚發展、生態化發展、國際化發展的良好態勢，位居全國生物產業發展的第一梯隊。香港及廣州作為大灣區生物醫藥的雙引擎，將持續強化與香港及周邊城市創新要素協同聯動，優化生物醫藥產業佈局，攜手打造世界級生物醫藥產業集羣。

 

可持續發展是國際議題

諾貝爾可持續發展基金會於2007年由Michael Levitt博士創立，是一個家庭基金會，以推動可持續發展為目的。主席Peter Nobel強調，可持續發展是全球議題的一部分，並且跨越國界，與我們生活息息相關。要減少氣候變化帶來的威脅和影響，需要國際合作才能在持續發展方面取得成功。基金會獎項針對全球的個人及機構，只要成功開發技術，幫助實現能源效率或可持續發展，都予以褒獎。

Peter Nobel更指，在醫療或生物健康領域有很多新興技術，可提升資源的利用效率、降低成本，同時能夠幫助病患者減輕痛苦；例如利用新技術開發藥物。雖然很難預估新技術在應用上，對未來帶來怎樣的具體影響，但毫無疑問這是未來可持續發展當中不可或缺的一環，能夠在提升人類生活及保護地球方面發揮重要作用。

 

梁振英：港深創新及科技園的機遇

港深創科及科技園（港深創科園）位於落馬州河套地區，是全港唯一與深圳一水相連的創科園區，具有「一區兩園」的獨特協同發展優勢。全國政協副主席、香港特別行政區第三任行政長官梁振英分享主講議題時提到，他在去年的BIOHK論壇已提及三件事，包括落馬州河套地區應定位為國家層面的地區，生物科技要在當中發展，很多重要項目都可在河套地區落地。

梁振英透露，在解決河套地區的土地歸屬權問題後，香港與深圳在河兩岸設立了港深創新及科技園，遵循一國兩制原則，一國和兩制的好處都在當中得到體現，雙方都進行了大額投資、進行大量政策創新及努力帶來眾多科技界人才。他直言，「這是世界科技創新發展的一個重地。」他更提到月前國務院發佈了《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，指示廣東、深圳及香港如何在河套當中進行合作。他一直強調，香港是唯一的超級聯繫人，連接香港及中國內地，香港應該充分發揮這個角色，建立一個創新技術的生態系統，創建一個全球領先的科學研究實驗的集群，期望大家在當中發掘更多機會。

 

諾貝爾得獎者：抗衰老領域新突破

Longevity X 創始人、2011年諾貝爾生理學或醫學獎得主Bruce Beutler教授在抗衰老方面再有新發現。很多人認為人類總有一天變老，但他個人認為基因可以改變人生。他的團隊在過去五年積極進行有關令克隆（clones）定位成為實時程序。在過程中進行大量基因排序的工作，找出當中的異常值。因此建立全新的自動化基因配對平台，每年檢測得出300萬個基因突變情況。為對每個基因突變進行假設預測，又開發了人工智能系統，篩選出具有決定性意義的基因突變。

Bruce Beutler坦言，本來進行現有的樣本分析要花1,700多年時間，但現在能加快做到，並針對免疫疾病及傳染病，公布了一些免疫缺陷及新陳代謝方面的數據。這些應用不僅可解決遺傳學的問題，還可針對一些由環境引起的疾病。現已發現有很多導致衰老的疾病都有一些基因突變可以相對應，亦有一些突變可能讓我們的壽命延長40%。可以想像到，應用這個機制的話，還可以防治癌症，團隊已找到多種標靶，也開始研發藥物。相信未來研發進程會加速，並向產業化、規模化的方向發展。

日期：9月13至16日

地點：香港會議展覽中心

查詢：（852）2799 7688

電郵：info@bio-hk.com

網頁：www.bio-hk.com

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更新時間:2023-09-14 13:19
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