moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：8月觀望情緒濃厚 市場延續低迷

新樓成交較上月跌三成

【Presented by：WAW Creation】住建局資料顯示，8月深圳一手住宅網簽2,199套，環比下滑30.3%；二手住宅過戶2,422套，環比上升7.2%。一手住宅網簽創近六月最低，二手住宅雖然結束了連續4個月的下滑，但依然處於低位。從成交資料看，8月份雖然政策相關消息不斷，但是市場依然延續低迷的態勢。

【Presented by：WAW Creation

 

調控政策目的，是維持市場平穩發展，當市場出現火爆的時候，就需要出台打壓政策，去壓抑市場過熱。同樣的道理，當市場出現冰冷的時候，就需要取消之前的打壓政策，避免市場過度低迷。當前市況低迷已經很明顯，所以政策肯定是放開的方向走，政府要救市，從而達到提振市場信心，是接下來主導市場發展的主旋律。

 

政策仍是市場發展主旋律

8月份政策傳聞較多，市場都在猜會出甚麼政策，主要方向是鬆綁之前市場火熱的時候出台的打壓政策，因為這些打壓政策，在目前低迷的市況，明顯已經不合時宜，根本沒有繼續執行的必要。8月底深圳出台了認房不認貸，目前經濟大環境下，大家生活都比較困難，認房又認貸的話，只要有過貸款紀錄，都是按二套或以上算，首付壓力比較大。無房有貸的群體算首套還是二套，一直以來都有爭議，換房群體無房再買為甚麼不能算首套呢？現在不認貸，賣掉再買算首套，是比較合理的做法。

同時，8月最後一天，央行降低存量貸款利率，減輕供樓負擔。兩個利好消息疊加起來，首付降低，月供降低，買房的壓力下降不少。

市場低迷，政策傳聞不斷是一個重要因素。大家關心的不是政府出不出政策，而是考慮政府會出什麼政策。出台政策是肯定的，只不過不同政策也會導致不同的人受惠，不同的人也會有不一樣的反應。比如雙證合一，利好雙證業主，但同社區的單證房就會受壓，雙證變單證後，單證房優勢不再。所以政策不是所有人都受惠，後續如果分區域放鬆政策，可能也會導致不同區域的房源影響不同。不同政策導致不同結果，大家自然比較觀望，情願觀望清楚再做決定，也導致市場客流量減少了一點，決策也慢了一點。

 

認房不認貸效果待定

認房不認貸政策施行的效果怎麼樣，還要拭目以待。實際上自消息傳出後，市場都在等消息，反而是影響了成交。出政策不一定立即利好，也可能導致短期的利空因素，比如說會加大客戶的觀望情緒，另外，也有小部分開發商趁機取消優惠，存量房的小業主坐地起價……等等情況出現，反而令到市場成交更加困難，因為目前客戶信心還是很脆弱，對於漲價接受程度低。暑假也是影響成交的一個另類因素，疫情三年，客戶很少帶小孩出去旅遊。今年管控放開，7、8月很多人帶小孩出遊，導致售樓處人流明顯減少。

 

商鋪行情不錯 意向客戶增加

8月份雖然住宅市場低迷，但是商鋪的行情還不錯，意向客戶增加了一些。根據物極必反的原理，商鋪這兩年價格跌的幅度遠大於租金跌的幅度，租金回報率隨之而來的提升。商鋪租出去也比較容易，租金高，很多商鋪收到的租金已經高於付出去的月供了，即客戶不但不用自己供樓，還有盈餘，因此購買商鋪算是一個比較好的投資。而且現在金融槓桿比較發達，買商鋪需要的首付也可以採用很多的手段，讓首付不會那麼多，因此現在考慮買商鋪的客戶還是不少的。

同樣，近兩個月港人北上消費的熱情也高漲，據統計，7、8月已經有超過900萬人次港人入境深圳，雖然大多是吃喝玩樂，買房的不多，但也可以利用港人北上消費，帶動港人買房。

港人現在購房政策還是等同於外國人，不能購買公寓、商鋪等產品。如果能夠把這個政策放開，讓港人可以去買公寓及商鋪的話，應該可以改善現在房地產投資市場比較低迷的狀態，讓房地產市場更加健康發展。深港融合是大勢所趨，應可讓港人享受和本地人一樣的購房政策。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1915.41915.9
港金1776517772
倫敦銀22.84522.885
鈀金1249.01269.0
鉑金914.2922.2
美電7.82687.8273
更新時間:2023-09-15 10:44
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】