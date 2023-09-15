水印長廊 擁抱桂林灕江 打造一席流動的盛宴

有說：人傑地靈；也有說：地靈人傑。

對於桂林灕江河畔的水印長廊，怎樣說都可以，沒有先後，兩者共存。

如同著名作家海明威所說：「巴黎是一席流動的盛宴」，水印長廊也是！

【Presented by：WAW Creation】

自然與生活 無縫結合

「江作青羅帶 山如碧玉簪」出自唐代著名詩人韓愈的《送桂州嚴大夫同用南字》，無異是對灕江水畔的最佳形容，江水碧綠、奇峰隔江相望，在兩岸翠綠掩映間閒坐，如果適逢白鷺在濕地林間嬉戲，無異人間仙境。

事實上，美國外交官勞倫斯便曾對水印長廊的大美山水評價：「這才是我心目中的中國。」

健康與生活 全維度體驗

水印長廊有着得天獨厚的自然資源，諸如高負氧離子的空氣，天然礦物質的泉水，以及充足的陽光和超過95%植物覆蓋的天然氧吧。這裏的三處天然泉眼「潛龍泉、鳳影泉及天泉」，其中天泉經國家水質局監測，證實含有多種有益身體健康的礦物元素，直通每戶。

這裏還有眾多的活動可供大家選擇，如灕江慢漂、山水騎行、魚鷹夜捕、網紅泳池、山水垂釣、山水網球場、登山、果嶺高爾夫等，每天來一項，保你身心煥發無窮活力。所以說，在這裏隨時可以體驗吃喝玩樂住的全方位健康富足。

葛優這句話無異是最佳小結：「我要是有幸在這裏長期呆着，可以多活三十年」。

藝術與生活 精神審美歸宿

全面的生活離不了藝術，水印長廊在這方面允稱「豐滿」，這裏有個整合人文閱讀、文創展售、文化沙龍、度假生活的複合式文化場域——全球唯一的北島書房。這裏有中國最好的人像攝影師——肖全的攝影作品展，讓你感受瞬間定格的永恆美好。這裏也有許多殿堂級音樂家曾在此演奏，諸如著名男高音夏侯金旭、中國著名女高音歌唱家徐霞、小提琴家勞黎、古琴演奏家陳雷激、鋼琴家孔祥東、孫韻、羅維、安天旭等等，帶來流動的音樂盛宴。這裏還有聯合許知遠「單向空間」打造的水印書房，提供以閱讀、思考、人文智力為軸心的精神內核，在此逃離日常生活的平庸和逼仄。

正如許知遠所說：「在水印長廊，時間和空間都消失了，這個地方，獨立於現實之外。」

劇場與生活 無處不在

水印長廊的另一特色是「處處皆舞台，處處皆劇場」，是一個讓山水生活更為多樣性的現象級藝術目的地。

所以，英國威爾斯著名的「米納克」百年海邊劇場曾來過灕江邊，還有音樂評論家劉雪楓發起的山水音樂雅集、張雨綺的生日Party、檀健次的生日Party等都曾在不同的地點繽紛上演，浪漫無比。

因為這裏有別處所無的草坪、竹林、灕江、奇峰掛月……；賓利山水之旅、法拉利品牌活動、保時捷客戶答謝活動等高奢活動，選擇了在這個獨特的天然劇場流動，演繹時尚潮奢山水生活方式。

這裏，是北靠金牛山、面朝桂林老八景「奇峰掛月」，與白鷺洲濕地公園為鄰的水印長廊，是驚豔世人的全球山水藝術地標，也是名人雅士的聚集地。

細味人間煙火氣

水印長廊是「活」的，當然不缺歲月靜好的人間煙火氣，這裏有半畝園有機生活館，足以細味自然飲食，透過採摘、勞作、收穫、品嘗來自大自然的饋贈，人間煙火的幸福，適當地在這裏呈現。

還有，水印長廊會以自然入饌，例如適時呈獻桂花主題盛宴，為大家帶來獨特的健康味蕾體驗。

不得不提，在水印長廊，無論是灕江畔、庭院中，還是路旁、山邊、泉畔，隨處可見桂花芳姿，你或許會遇上當年著名作家白先勇、詩人北島、設計師高文安親手種下的桂花樹。

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