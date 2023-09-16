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諾貝爾可持續發展基金會主席Peter Nobel： 在港啟動「Nobel DAO」 吸納頂尖人才

【Presented by：WAW Creation】任何科技創新，都少不得人的元素，更必須有可持續發展的支持。諾貝爾可持續發展基金會（The Nobel Sustainability Trust，又稱NST）在2007年由Michael Nobel創立，一直鼓勵研究、開發、行動和實施可持續解決方案，每年更對可持續發展作出傑出貢獻的人士頒發獎項予以褒獎，廣獲業界人士認同。

日前基金會創辦人Michael Nobel及現屆主席Peter Nobel到港出席BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽，在緊密的行程中，Peter Nobel在昨日和我們就可持續發展及人才培養進行了分享，並透露將會在香港設立設立「Nobel DAO」，以吸納年輕的頂尖人才。

Presented by：WAW Creation

 

「可持續發展在全球加速進行，當中的環保及全球暖化議題，亦愈受看重。而基金會比較關注及集中處理能源及水系統方面的發展。」Peter Nobel指出，現在最重要一定是能源及水資源，因為可支撐經濟發展。特別是水資源不只用於農業及工業，在各領域也是息息相關。

「全球有一半人在亞洲居住，即使美洲及歐洲改變了可持續的方法，其實也需要全球配合。」Peter Nobel認為亞洲必須助力推動可持續發展，「亞洲有很多良好的機遇，例如中國是全球最大的電動汽車市場。」雖然觀感上歐洲比美洲及亞洲，在環保議題方面有更強的發展，但主要是因為政策上的改變而可以限制負面影響。他強調「全球針對可持續發展的問題，要好像處理疫情和開發疫苗，需要多些全球的合作。」

 

傳統與創新並行

諾貝爾家族成員已與君聯科技有限公司（君聯科技）簽署合作協議，在香港成立「諾貝爾DAO-全球頂尖聰明人平台」（「Nobel DAO」）。Peter Nobel透露，現時有兩個系統同步進行，Nobel DAO就像一個黑盒，將人才放入其中，給予資金及支持，任由他們發揮想像力實現所想。另外，科技園等傳統地區會有比較有結構的發展。而無論是結構性發展或是自由思維的發展，最終都會回到可持續發展的目標內。「傳統及創新兩批人，無論是向傳統研究方向或向企業化發展，放在一起都可做到競爭效果，因此會為這兩批人提供支持。與此同時，我們更想招募年輕人才。」Peter Nobel坦言，這兩系統同步發展，宏觀可帶來效益。然而現階段沒有定立目標，長遠希望人才放入「黑盒」後，最終會有產品推出市場。

 

打造聰明人平台 跨學科交流探究

君聯科技主席陳泰亨接受訪問時表示，「Nobel DAO」平台主要是通過NST的影響力，將全世界的聰明人才吸納到平台之中。「我們希望讓全世界不同領域及學科的聰明人一起交流，進行科技創新及推動產品研發。」

 

已擬近500人名單

未來需要跨學科及領域的人才，Nobel DAO將重點邀請跨學科的年輕人，藉此培育綜合人才。他透露，這項目並非純商業性質，無論是想得到培養或將構思進行商業化都可以，都是項目的目標。計劃將提供場地，支持企業孵化、成長及融資等範疇，同時會指派一個像產品經理的導師指導商業化發展，令他們發現構思能否結合及推出產品，多方位支持他們實踐科研理想。明年還將舉辦交流大會，邀請全球頂尖人才到來發言，進行深度學術探究。

 

吸納最頂尖1%人才

Nobel DAO將通過考核及邀請各個領域的年輕人，現時邀請名單近500人，將於今年內作出邀請，目標今年底在香港設立中心，以香港作為首站，然後擴展至倫敦、迪拜、加拿大、瑞典等地。「很多聰明人在早期需要起動基金以將構思實現，我們希望予以支持，第二是我們希望他們在此平台上認識更多人，可以得到支持以成長。」

陳泰亨表示，搭建這個平台旨在構建一個跨學科的創新生態系統，匯聚全球智商最頂尖的1%「聰明人」，「我們是目前世界範圍內唯一一家與NST共同創辦該平台的企業。」 他們的目標是吸納15至35歲全球頂尖人才加入，涵蓋數字化、人工智能、長壽醫學、太空科技、機械人、新能源等多個領域，符合資格要求的候選人可免費加入，且無需支付年費，並將設置年度獎勵機制。「但是我們的入會要求更高」，陳透露計劃在一年內招募500-1,000名會員，至2035年前有30至100萬名成員。

今屆BIOHK開幕當日，諾貝爾可持續發展基金會亦與香港盈信泰資本簽署授權協議，成為NST粵港地區代表，創始人陳平表示，不久前香港遭遇百年一遇的黑色暴雨，更加深刻感受到香港在全球性氣候變化、資源枯竭等挑戰中，「無法獨善其身」。因此，盈信泰資本未來將代表NST向大眾及企業推廣可持續發展理念。與此同時，亦會透過NST將可持續發展新技術及其他國際科創項目與人才引進香港。

 

日期：9月13至16日

地點：香港會議展覽中心

查詢：（852） 2799 7688

電郵：info@bio-hk.com

網頁：www.bio-hk.com

 

本周六（9月16日）為公眾開放日，由早上九點至下午五點。

 

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更新時間:2023-09-16 05:28
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