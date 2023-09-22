樓盤點睛：大灣區中山

【Presented by：WAW Creation】
雅居樂打造的凱茵雲頂，是凱茵新城時隔5年後重新回歸中山的豪宅巨作，是凱茵新城板塊最後一個社區，並佔據深中通道第一出口的地利。項目位於凱茵新城東側，依山而建，利用原生態的坡地打造半山豪宅，最大的特點是以世界建築的視野，將樓盤重新回歸大自然，同時，業主可享8千畝成熟大城的配套。
【Presented by：WAW Creation】
凱茵雲頂佔地17萬平方米，總建築面積46萬平方米，分4期開發，由17棟洋房組成，共2,336戶。發展商在規劃上保留完整的山脈，最高山體達87米，最低50米，樓棟以點式佈局座落在高低錯落的半山之上，最寬的樓距達超65米，令到每戶最大限度地達到日照的時長，在景觀、空氣、通風方面達到最佳效果。
社區採用現代中式建築風格，大氣、雅致而穩重，將來建成從樓頂將會看到整個凱茵的山景社區風光，盡覽36洞長江高爾夫球場，環繞遠眺五桂山森林公園以及長江水庫。從遠處看，整個樓盤受山體環抱，盤踞半山之上，居高臨下，視野開闊。
園林佔地12萬平方米，以現代中式園林風格設計，佈置五大景觀軸以及十大主題園，將中式文化融入生活，讓藝術服務生活。此外，項目還有重金打造的下沉式院落園林會所，面積達2,213.04平方米，會所門口與社區入口結合，恢弘大氣；會所內外設有室內恒溫游泳池、室外景觀泳池。室外景觀泳池打造疊級瀑布水景、飛橋和多姿的綠化，仿佛沉浸在生態叢林中。從會所往外看，可以獨享園區內3重3疊的園林造景。
凱茵雲頂一期住宅共5棟，一共738戶，首批推售單位包括有102平方米的N+1戶型四房兩衛，119平方米的三房兩衛，以及130平方米的四房兩衛、140平方米的四房兩衛，價格由每平方呎人民幣1千1百餘元起。
地址：香港九龍彌敦道238號20樓（佐敦港鐵站E出口）
開放時間 ：10:00am - 7:00pm
查詢電話：2780 8688（天天開放，可預約參觀）
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