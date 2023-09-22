樓盤點睛：大灣區中山

【Presented by：WAW Creation】

凱茵雲頂佔地17萬平方米，總建築面積46萬平方米，分4期開發，由17棟洋房組成，共2,336戶。發展商在規劃上保留完整的山脈，最高山體達87米，最低50米，樓棟以點式佈局座落在高低錯落的半山之上，最寬的樓距達超65米，令到每戶最大限度地達到日照的時長，在景觀、空氣、通風方面達到最佳效果。

社區採用現代中式建築風格，大氣、雅致而穩重，將來建成從樓頂將會看到整個凱茵的山景社區風光，盡覽36洞長江高爾夫球場，環繞遠眺五桂山森林公園以及長江水庫。從遠處看，整個樓盤受山體環抱，盤踞半山之上，居高臨下，視野開闊。

園林佔地12萬平方米，以現代中式園林風格設計，佈置五大景觀軸以及十大主題園，將中式文化融入生活，讓藝術服務生活。此外，項目還有重金打造的下沉式院落園林會所，面積達2,213.04平方米，會所門口與社區入口結合，恢弘大氣；會所內外設有室內恒溫游泳池、室外景觀泳池。室外景觀泳池打造疊級瀑布水景、飛橋和多姿的綠化，仿佛沉浸在生態叢林中。從會所往外看，可以獨享園區內3重3疊的園林造景。

凱茵雲頂一期住宅共5棟，一共738戶，首批推售單位包括有102平方米的N+1戶型四房兩衛，119平方米的三房兩衛，以及130平方米的四房兩衛、140平方米的四房兩衛，價格由每平方呎人民幣1千1百餘元起。

雅居樂香港展銷廳

地址：香港九龍彌敦道238號20樓（佐敦港鐵站E出口）

開放時間 ：10:00am - 7:00pm

查詢電話：2780 8688（天天開放，可預約參觀）

睇樓考察團：每位港幣68元，額滿即止。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/