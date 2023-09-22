moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：縱橫百富與灣區好房香港展廳升級 冀成港人走進大灣區通道

【Presented by：WAW Creation】縱橫百富與灣區好房開啟香港大灣區業務聯手合作新模式，並於昨日在信德中心以「升級•再續傳奇」為主題開展香港展廳2.0升級開放儀式，未來展廳將被打造成為大 灣區樓盤在香港落地推廣的重要窗口，也是香港居民融入大灣區的黃金通道。

【Presented by：WAW Creation

 

開放儀式於9月21日舉行，邀請了香港多家代理大行，以及香港恆生銀行、渣打銀行、香港驗樓師學會、香港大學校友會、合作發展商，本地媒體等各界友人出席，現場關於 灣區融城、內地置業旅居的交流互動氛圍熱烈。

中國房地產產業投資合夥基金、縱橫百富企業管理（深圳）集團有限公司創始人及CEO賴國強指，以香港為核心的灣區多通多動多共融態勢勢不可擋，縱橫百富與灣區 好房強強聯手，將發揮各自資源優勢，利用香港展廳這一平台，實現合作聯動，以引入內地資源、為港人提供更多優質的大灣區服務為發力點，推進香港大灣區 業務模式持續升級。

灣區好房有限公司總經理Garrick用親身經歷講述香港人在灣區旅居置業的體會，他表示大灣區置業，城市落點需要尤為重要，他早在2009年已經開始購置珠海物業，每周 往來於香港與灣區城市之間，從開始高鐵、客輪出行，到港珠澳大橋穿梭巴士、港車北上自駕車，明顯感覺愈來愈方便。 現在上午前往深圳開會，下午帶客去珠海考察，晚上品嘗特色晚餐再回港，得益於直達港口及港珠澳大橋，一天數個灣區行程，完全沒有難度。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1924.71925.2
港金1785317860
倫敦銀23.48523.525
鈀金1265.01285.0
鉑金925.3933.3
美電7.81827.8187
更新時間:2023-09-22 10:39
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】