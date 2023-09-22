市場信息：縱橫百富與灣區好房香港展廳升級 冀成港人走進大灣區通道

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開放儀式於9月21日舉行，邀請了香港多家代理大行，以及香港恆生銀行、渣打銀行、香港驗樓師學會、香港大學校友會、合作發展商，本地媒體等各界友人出席，現場關於 灣區融城、內地置業旅居的交流互動氛圍熱烈。

中國房地產產業投資合夥基金、縱橫百富企業管理（深圳）集團有限公司創始人及CEO賴國強指，以香港為核心的灣區多通多動多共融態勢勢不可擋，縱橫百富與灣區 好房強強聯手，將發揮各自資源優勢，利用香港展廳這一平台，實現合作聯動，以引入內地資源、為港人提供更多優質的大灣區服務為發力點，推進香港大灣區 業務模式持續升級。

灣區好房有限公司總經理Garrick用親身經歷講述香港人在灣區旅居置業的體會，他表示大灣區置業，城市落點需要尤為重要，他早在2009年已經開始購置珠海物業，每周 往來於香港與灣區城市之間，從開始高鐵、客輪出行，到港珠澳大橋穿梭巴士、港車北上自駕車，明顯感覺愈來愈方便。 現在上午前往深圳開會，下午帶客去珠海考察，晚上品嘗特色晚餐再回港，得益於直達港口及港珠澳大橋，一天數個灣區行程，完全沒有難度。

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