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市場快訊：截至9月中 碧桂園全國交付逾38萬套

【Presented by：WAW Creation】保交付已成為目前內地房企的首要任務和最重要的企業責任，截至2023年9月15日，碧桂園累計交付房屋共38.1萬套，累計交付面積約4,686萬平方米，涉及31個省、231個城市，部分樓盤更是提前交付。

【Presented by：WAW Creation

 

據了解，在保交付的挑戰下，碧桂園仍堅持以強基行動提升工程品質，實現高品質交付。2023年上半年，碧桂園累計驗收通過工法樣板工序21,118個，交付評估通過率高達93%，維修服務滿意度穩步提升7%，房屋品質滿意度提升4%。

而該集團管理層此前在中期報告中亦明確表示，將通過落實主體責任、專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障全國範圍內項目的運轉並確保完成保交樓任務。今年1-8月，碧桂園在四川已成功交付20個項目11,289套房屋。而截至8月31日，碧桂園在廣東已交付57,872套房屋，100%實現如期交付或提前交付。9月初，更有樂昌碧桂園鳳凰名邸一街5、6、8座提前30天交付。

湖北方面，則成功交付54個專案20,419套房屋，其中12個專案2,200餘戶實現提前收房。8月底，黃梅碧桂園江山樾項目提前近2個月交付。浙江方面，有16個項目15,233套房屋按時交付，其中3個專案3,590餘戶實現提前收房。至於廣西方面，則交付1.41萬套，其中有6個批次1,857套實現提前交付。其他省市方面，東北累計交付25個批次共11,103套，單7、8月份便交付了瀋陽碧桂園御時光等7個項目。

 

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更新時間:2023-09-22 10:39
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