全球微粵曲大賽 立足嶺南輻射全球 第五屆作品創作賽金曲獎優秀獎揭曉

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來稿眾多 題材廣泛

「全球微粵曲大賽」創辦於2015年，至今已成功舉辦五屆演唱賽和四屆作品創作賽，其中「全球微粵曲大賽作品創作賽」以高品質的曲藝創作，既豐富了廣大群眾的精神文化生活，又為粵劇曲藝在傳承中融合創新煥發蓬勃生機。

此次大賽共收到來稿逾160件，除粵港澳大灣區各個城市（香港、澳門、廣東各地）外，還有來自廣西等內地其他省市以及美國等海外地區的投稿。作品題材廣泛，既有展示灣區建設和嶺南文化特色，亦有對美好生活的嚮往和追求為主要題材，還有以中小學課程教材中唐詩宋詞來改編創作，適合少年兒童在校園與生活中廣為傳唱的小曲小調、粵語歌曲，也有以粵劇劇目故事為題材，撰寫成能展現優秀傳統劇目精髓的微粵曲作品。

守正創新 發揮「兼收並蓄、融會貫通」

微粵曲與傳統粵曲一樣，都是善於大膽吸收各種優秀文化元素，但又保持自身嶺南特色的作品。大賽在保留粵曲傳統「粵味」的基礎上，嘗試大膽吸收其他藝術元素，將流行音樂等融入傳統粵曲，同步融入傳統戲劇曲藝特色，無論是念白還是唱腔，都盡可能保留地方傳統戲劇曲藝特有的魅力，是傳統文化和流行音樂融合運用的新嘗試。

名家助陣 評委陣容夠權威性

大賽主辦單位此次特邀了粵港澳的粵劇曲藝表演藝術家、流行音樂界著名音樂人、粵劇曲藝界編劇撰曲家組成評委會，陣容強大且具有說服力。此外，與會嘉賓還有從事戲曲節目數十年之久的廣東廣播電視台主持人郭權、偉斌、雄標，對評選會提出了寶貴的建議。因公務原因未能前來現場的評委，已按要求提前打分，並提交給評選會統一計分。

全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽

指導：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦：南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司、明報

聯合主辦：廣州市文化館、廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局、香港粵劇演員會、中國戲劇曲藝家協會澳門聯誼會

協辦：廣東省各地市曲協、中國曲藝家協會香港會員分會、粵劇藝術博物館、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、澳門曲藝家協會、美西八和會館、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽頒獎典禮」

日期：2023年12月15日

地點：廣州市文化館

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