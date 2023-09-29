市場信息：東莞嘉譽灣BAYVIEW 加推優惠 最高43萬港元

【Presented by：WAW Creation】

「嘉譽灣BAYVIEW」沿寒溪河而建，獨佔逾600米一線江景，距高鐵東莞站及東莞地鐵2號線茶山站亦只是數分鐘車程，交通方便。項目佔地約8.8萬平方米，提供1,196個三房至五房單位，其中，建築面積約1,052平方呎的三房單位，入場價約人民幣233萬元起（已減除人民幣88,800元特別優惠）。

現正加推的T15幢無敵江景樓王，建築面積由約1,055至1,432多平方呎，三房至四房兩廳間隔。由即日起至2023年10月31日，經中原地產購買，可獲贈樓價8%折扣回贈，另首十套單位買家額外贈送價值人民幣88,800禮物包，名額10個，總值最高逾港幣43萬元。有興趣買家可與中原地產預約到現場實地參觀。

東莞「嘉譽灣BAYVIEW」香港諮詢處

開放時間：星期一至日中午12時至下午6時

地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層

代理：中原地產代理（海外）有限公司

查詢：5933 0622

熱雪奇跡亮相冬博會 四季雪場構築滑雪運動新生態

日前，2023國際冬季運動（北京）博覽會（簡稱「冬博會」）在北京石景山首鋼園舉行，該盛會吸引了全球500餘家企業品牌參展，展示國內外先進的冰雪運動產品和技術。其中，作為全球領先的滑雪運動、教育、娛樂新消費場景全鏈條運營服務商之一的熱雪奇跡，則將室內雪場全場景「搬」到展館現場，並帶來超震撼的室內雪場「陣列」，多元展示滑雪運動的獨特魅力，備受各方關注。

因應冰雪運動「北冰南展西擴東進」發展戰略推進下，熱雪奇跡佈局全國20個核心冰雪客源地及目的地，打造從北到南，貫穿東西的四季高頻滑雪場景，目前運營累計客流800萬人次。

在展會現場，熱雪奇跡聯同銘星冰雪、北起院、蛋殼體育、源誠建工、哈爾濱鴻基、朗德萬斯等產業上下游合作夥伴，集中呈現了從雪場建設到服務運營的全景。觀眾可以看到真雪飄落的浪漫景象，吊廂纜車、冷庫保溫板等精密設備，以及時尚多彩的滑雪裝備.....

熱雪奇跡同時亦亮相了9月15日冬博會開幕式暨主論壇，從如何助力中國滑雪運動普及，推動行業高品質發展的角度進行了分享。熱雪奇跡通過運營室內雪場，讓滑雪走進城市，成為家門口的常態化運動體驗；專注青少年冰雪綜合素質提升，以專業教培體系伴隨滑雪全周期成長；打造專業的群眾性滑雪賽事，全面助推滑雪運動普及，同時不斷創新主題消費體驗，激引冰雪消費新活力，助推大眾休閒體驗升級。

此外，今次冬博會上亦公布了「2023國際冬季運動領先品牌」評選結果，熱雪奇跡旗下8個已開業室內雪場全部入選年度雪場TOP20。

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