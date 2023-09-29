「MOHUA墨話」非遺時裝Show 穿在身上的文化故事

【Presented by：WAW Creation】

在當日的表演中，「墨話」總設計師候曉琳在設計與編排中活化了中國古典文化與現代創意服裝的完美結合，以表達古典文化的美感與魅力！現場專業藝術家們的中國風音樂演奏和京劇臉譜，更與品牌紮染服飾巧妙結合，直接把氛圍感拉到「爆棚」！

同時整個會場也展現出國際性氛圍，加上非遺理念與現代時尚的巧妙結合，讓人頓時為中國的古代文化之美感到驕傲！

「和而不同」系列

華美的禮服，和而不同，系列展示古老文化的無盡魅力。

「美美與共，和而不同」出自費孝通《美美與共和人類文明》，設計師理念是發現自身之美，然後發現、欣賞他人之美，再到相互欣賞、讚美，最後達到一致和融合。

「借衣而居」系列

設計師理念是：尊重文化多樣性，首先要尊重自己民族的文化，培育好、發展好本民族文化，因為文化既是民族的又是世界的，各民族文化都以其鮮明的民族特色豐富了世界文化，共同推動了人類文明的發展和繁榮，只有保持世界文化的多樣性，世界才更加豐富多彩，充滿生機和活力。

「東方既白」系列

隨着千年箏聲，身穿墨話紮染衣裙的模特們在嫋嫋雲煙中飄然而至，仙氣十足。

設計師說：「從黑夜駛向白晝，從此岸到彼岸，從一片幽暗到萬紫千紅；世間萬物都在悄然發生變化，東方既白之色，是世間萬千繽紛色彩逐漸浮現的序曲，其實「東方既白」是一種「自強不息、厚德載物」的精神，更代表了中華民族的文化精神，而藍染則是國家的非物質文化遺產；

「在長夜未央之時，在陰陽交替之中，傳統的傳承和創新是中華兒女的使命；我們應該抱着否極泰來、陰極陽生、生生不息的信心。」

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