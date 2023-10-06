市場信息：逾200青少年「愛科學 · i 探索」 偕得獎科學家探星空奧秘

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該次活動主題為「愛科學 · i探索」，包括「未來科學大獎獲獎人紀錄片觀影」、「未來科學大獎獲獎者對話青少年」、「科學實踐體驗」等環節。青少年們觀看了兩位未來科學大獎獲獎者——香港大學數學系講座教授莫毅明（2022數學與電腦科學獎）、香港大學微生物學系講座教授袁國勇（2021生命科學獎）的紀錄片，讓同學們深入了解科學家的人生經歷、獲獎科研成果及其在科學領域做出的重大貢獻。

在互動環節，「共創明Teen計劃」學員們亦圍繞「科研人生經歷」、「天文學的科學啟蒙意義」等話題，與袁國勇展開對話交流，分享各自對於奇妙世界的科學觀察與感悟。活動期間，袁國勇還和學員們一起組裝望遠鏡，藉以啟發學員對科學的興趣，感受科學的無限魅力。

政務司司長陳國基致辭時表示︰「是次由騰訊全力牽頭聯同多方舉辦創科體驗活動，正是一個非常好的『政、商、學、民』四方攜手合作示範，推動青年探索香港作為國際創新科技中心的發展機遇，更好規劃自己的未來路向。」

騰訊青年發展委員會一直致力於構建有利學生、青年交流與成長的平台，希望讓互聯網成為青年與未來的連接器。委員會副主席李子樹期望透過是次活動可以啟迪青少年為「科技向善」努力。

未來科學大獎是由香港未來科學大獎基金會發起的民間科學獎，設立於2016年，旨在獎勵在中國內地和港澳台取得傑出科學成果的科學家。

2023未來科學大獎周系列活動將於10月14-17日首次在香港舉辦，活動邀請世界知名科學家分享前沿科學成果。未來論壇青年理事、明勢資本創始合夥人黃明明呼籲「更多的朋友加入我們，一起探索科學的奧秘。」

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