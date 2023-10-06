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灣區速遞：大灣區大學東莞松山湖校區封頂

【Presented by：WAW Creation】大灣區大學松山湖校區已於上月底全面封頂，總建築面積約24.8萬平方米，總投資約人民幣22.34億元，主要包括教學樓、宿舍樓、體育館、食堂、教學實驗樓、科研實驗樓、產學研樓、圖書館、學生活動中心、學術交流中心、教師周轉房、地下室等，可滿足前期辦學需要。

【Presented by：WAW Creation

 

截至目前，第一標段11萬平方米建築基本完工，將於近期交付使用；第二標段陸續進入機電安裝、裝飾裝修、園林景觀等施工階段。而另一校區——東莞濱海灣校區一期項目計劃於今年底開工建設，預計2026年建成。

（資料來源：東莞市大學籌建辦）

 

第十六屆海歸人才招聘會深圳站月中舉行

由深圳市海外留學歸國人員協會、JOBS海歸網主辦的2023第十六屆海歸人才招聘會（秋季）將於10月14日在深圳福田會展中心五號館舉行。據悉，今屆招聘會已報名的企業包括騰訊、沃爾瑪、迪卡儂、愛馬仕、英國藍莎、滙豐保險、創顯光電、EF英孚教育、歌力思、中國·貝賽思、富士康、平安銀行、諾亞財富、新東方、神州數碼、深圳計算科學研究院、臨工重機、港中文（深圳）、普渡科技、巴斯夫等近100家，預計屆時參與企業名單會持續增加。

今次招聘會覆蓋領域廣泛，涉及IT/通訊/電子/互聯網、房地產/建築業、金融（基金/證券/期貨/投資/保險）、生產/加工/製造、消費零售/貿易/進出口等、醫藥/生物工程、能源/礦產/環保等、院校/教育/培訓、專業服務/諮詢（財會/法律/人力資源等）等多個熱門行業。現場開放逾5,000個崗位，通用性適合各類北京留學生的求職需求。

主辦方透露，港澳海歸人才亦可透過JOBS海歸網報名參加招聘會，除深圳站外，海歸招聘會將於10月28日舉辦廣州站。

 

第134屆廣交會月中舉行

一年兩次度的中國進出口商品交易會（廣交會）將於10月15日至11月4日在廣州迎來第134屆，線上平台也將繼續常態化運營。該活動由中國商務部和廣東省政府合辦，由中國對外貿易中心主辦。據悉本屆展覽三期總面積達155萬平方米，展區增至55個，相應擴展了新能源汽車及智慧出行、新材料及化工產品等展覽題材。

據官方發布信息顯示，參展企業中，擁有專精特新「小巨人」、國家級高新技術企業等稱號的優質企業大約4,600家。展品結構進一步優化，新品首發首展首秀活動超過了200場，參展企業帶來的新展品大約68萬件，其中新能源、工業自動化等高技術含量、高附加值的新展品數量大約10萬件。

廣交會採購商進館參觀洽談，需預先辦理採購商進館證（又稱採購商證），該證可多屆使用。廣交會駐香港辦事處全年提供證件辦理服務，可預先在香港辦理及領取採購商證，詳情見官方網站http://hk.cantonfair.org.cn/cn/commondetail.aspx?oid=29164

 

橫琴口岸二期部分試運行 客貨車2分鐘通關

作為橫琴粵澳深度合作區內唯一的粵澳兩地出入境通關口岸，珠海橫琴口岸二期工程客貨車部分通道試運行中，新車道採用的通關模式，可實現一條車道同時查驗兩台車輛，大幅簡化通關環節和流程，車均通關時間從5分鐘縮短至2分鐘。據悉，目前橫琴口岸日均車流量超過5,000輛，約65%是經常往來琴澳兩地的澳門單牌車。

根據橫琴、澳門兩地政府安排，橫琴口岸二期工程客貨車通道項目共規劃建設車輛查驗通道30條，出入境各15條，此次有15條車道，即包括橫琴往澳門方向6條車道，澳門往橫琴方向9條車道開通試運行。試運行階段，隨車人員查驗廳暫未啟用，70周歲及以上年齡老人、10周歲及以下年齡兒童、殘障人士及孕婦等行動不便人員可隨車查驗，其他人員仍需從指定區域下車經旅檢大廳通關。

 

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更新時間:2023-10-06 13:15
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