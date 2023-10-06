保利香港拍賣秋季之旅 與藝術收藏品對話

藝術品有價，在於其獨一性，在於可承傳和收藏性，特別是經過成熟的拍賣市場，有價可量可證。

經過歲月洗刷，得以傳承的藝術品自有其必然價值。保利香港拍賣自本月3日起，到8日（本周日）舉辦的2023秋季拍賣會及預展，主題涵蓋現當代藝術、璀璨珠寶及名貴鐘錶、中國古董珍玩、中國書畫、尚品手袋及潮玩和名酒佳釀六大部門十個專場。無疑為一眾收藏家和喜愛藝術品的人士提供了一個對話的旅程。

Presented by：WAW Creation

中國藝術家在現當代藝術的身影

在現當代藝術部分，今次展出及拍賣作品逾130件，保利香港拍賣現當代藝術部聯席主管許維築指，大致分為三個板塊；其中現代板塊包括陳逸飛的《西廂待月》、被譽為「現代水墨之父」劉國松的《太陽圖》等。第二個板塊是中國當代藝術，相關作品比例亦有所加重，最主要原因是因為過去這幾年中國當代在中國本土的發展很好，特別是目前香港其實沒有太多藏家收藏中國當代藝術品，所以希望透過香港，把中國當代作品引薦給整個大中華地區，而這亦是保利未來5年致力發展的一個願景。至於第三個板塊，則是國際當代範疇，包括有奈良美智、草間彌生，還有西班牙藝術家Edgar Plans等市場較熱門藝術家之作。

喜見年輕和未來收藏家的參與

許維築透露，疫情後有較多時間到中國內地，跟中國本土的年輕藏家進行交流，發現他們都有很高的文化認同意識，除了收藏西方作品，也願意收藏中國當代藝術品，並認為中國當代的母體文化是他們未來的文化使命，所以他們也積極地購買，建構自己的收藏體系，並有計劃進行大型展覽。雖然目前與成熟仍有一段距離，但前景是樂觀的，保利亦希望有更多的力量可以參與其中。

同時她又指出，有一個可喜的現象，便是喜歡藝術收藏或看藝術的人，明顯擴大了很多，例如在北京的一個展覽中，便發現有很多年輕人都認為這「看展」是一個新的生活型態，即使目前未必能買得起，但很願意去分享看展過程。

許維築強調：「只要他們願意開始把這件事情當作一種生活態度，我相信對於他們開始收藏第一件作品便指日可待了。」

樂聞中國藝術家的成長

至於在現當代的中國藝術家方面，她指出，油畫在中國的發展其實只有約30年歷史，所以不論藝術家或畫廊，系統是沒有形成的。但經不斷的迭代和試錯，市場已有一個相對完整的思路。例如一個藝術家要進入二級市場之前，他需要在畫廊或美術館有一個比較充足的展覽；而作為拍賣公司，則?重與美術館溝通，了解他們對於未來5年10年的展覽規劃，透過與畫廊、藝術家了解和討論，進而將作品帶入拍賣市場。而這是需要各方面合力完成，環環相扣；甚至媒體也可以扮演重要角色，負責訊息的傳遞及推廣。

現當代藝術部門專家馬俊楠亦指出，中國六七十年代的藝術家，作為生長在改革開放的第一代，當時作品難免會有較多政治意識元素，但踏入八十年代，藝術家們的創作愈趨豐富和自由，亦有不少突破，題材亦更全面。

許維築則直言，由這些受到多元文化影響力並國際化的年輕藝術家身上，看到了一個更多元的遠景，相信可以逐漸將畫廊、一級市場或二級市場的整個市場建構得更為成熟。

同時，她又指，藝術品收藏其實與國家經濟力量息息相關，例如印象派時期，是法國最鼎盛的時期。然後在二次世界大戰以後，藝術話語權扭轉到紐約，開創了一個新的時期。而在未來5年或10年，中國的文化力量將會是可預見的趨勢，期望在此營造出一個未來的版圖。

中國書畫：主旋律是稀缺性

保利香港拍賣新任中國書畫部門主管晏旭，於中國書畫領域有超過10年的從業經驗。他自幼開始學習中國書畫，大學也主修中國書畫。踏入藝術拍賣業以來，專注於中國古書畫。除業務擴展外，晏旭亦在書法領域與國內外需要重要學者積極互動，並與多個收藏基金會達成了良好合作關係。

對於目前中國書畫在藝術品拍賣市場的價值趨勢，他指出，大趨勢是向上的，但期間波動難免，因為這與經濟大環境有一定的關係。至於有哪些類別以至個別作家的作品會成為焦點或被追捧，他直言今年的不確定性很強，但可見的是，主旋律仍然是稀缺，只要有足夠稀缺性，便會有收購價值，亦會引來捧場者。

藝術家是「養出來」的

此外，他亦指出，藝術家是「養出來」的；特別是相對坊間有人認為：「要窮要慘要苦才能成為好的藝術家」，他認為這絕不是二元對立的。

晏旭強調，一個具有修養的藝術家，才能從容地只有走向內心和自由的創作境界，才能有好的作品面世。

他並以傳抱石為例，年幼時父母是看廁所的，但他的才華並沒有在窮困時被埋沒，但他在生活環境好轉，甚至與達官貴人交往時，亦沒有受到任何影響。而是在看到更大的世界，眼界進一步擴大了的時間，能夠「從容地」和純粹地去創作。

珍罕珠寶此中尋

保利在是次展場共推出127件作品，當中值得投資收藏的有20件，另外日常佩戴的珠寶拍賣價由幾萬至十幾萬元也有供應。

璀璨珠寶及名貴鐘錶部分負責人党凱翎介紹指，今年展場主打的祖母綠（Emerald）戒指，是來自哥倫比亞木佐礦區的出品，重量達32.86克拉，色澤及淨度均屬罕有，沒有經過任何的注油處理，顏色濃郁，晶體淨透。並附有國際級寶石鑒定所SSEF所發出的證書，屬投資收藏級珠寶。

她又指出，珠寶投資收藏以鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠及翡翠五大類為主，由於產量愈來愈少，會推薦給客人投資收藏，而稀有彩鑽依次是紅鑽、藍鑽、再到粉鑽。例如附圖的粉鑽，是非常罕有的5.57克拉粉鑽，具有濃彩（fancy intense）級別，而且沒有偏色。雖然此拍品「今場最細」，但價錢最貴，拍賣價由2,800萬港元起。至於以產量及罕有程度計。她坦言：「彩鑽比白鑽價值更高，保值推薦白鑽，投資收藏一定是彩鑽。」

三星堆入畫 博古創新

目前香港故宮文化博物館正推出「凝視三星堆─四川考古新發現」特展，讓人一睹三星堆文物的神秘風采。而擅於將古代文物與當代精神融合的袁旃，則有《博古四聯屏》在秋季拍賣會登場，值得留意！

袁旃，在收藏世界被譽為大器晚成的藝術家，創作涵納中國文物與當代創新，三年前更獲龐畢度藝術中心邀請舉行個展，曾表示：「我就是把古人的型態整個翻新，用現代的顏色、構圖，可你一看就是中國畫，流的都是古人的血。」

Hermes手袋的保值之道

愛馬仕Hermes手袋的保值功能，在市場中可以說有口皆碑，據知原因不離人手工藝及完美的特殊皮革，例如所採用的「馬鞍編織法」工藝，使手袋堅固、耐用。

另外，手袋選材嚴格，例如圖示的手袋所選用的皮革來自三塊腹部位置的鱷魚皮，沒有一點瑕疵（拍賣價：預計100萬至160萬港元，據知同類產品曾高達300萬港元）。還有，這些手袋都是獨一無二的，所以其價值一直都穩步上升。

保利香港拍賣 - 2023秋季拍賣

預展：10月3至7日

拍賣：10月4至8日

拍賣類型：專場拍賣

地點：香港君悅酒店

網址：https://www.polyauction.com.hk/tc

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