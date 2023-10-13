江門銀湖灣濱海新區提速建設 落實深江經濟合作區 跨城市謀發展

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銀湖灣濱海新區毗鄰港澳，與珠海隔海相望。本報最近到訪考察，發現新區鄰近港人熟悉的古兜溫泉旅遊度假村，距離高速公路出入口不遠，現已有基礎的道路建設，區內亦有大學、酒店、溫泉住宅、別墅群、現代農業生態園等設施。而且土地平坦廣闊，兩邊環海，一面環山，享有山湖海的自然風光及濕地原生態環境。雖然大部分土地仍未發展，但已見泥頭車正在施工。

深江交流頻繁 推動經濟合作

銀湖灣濱海新區面積約340平方公里，涵蓋環銀洲湖、黃茅海和虎跳門海岸的崖門鎮、古井鎮和沙堆鎮部分區域，並以大健康、科創教育、文化創意及高端製造為產業定位。新區近年在粵港澳大灣區的戰略背景下提速發展。江門市委十四屆五次全會亦提出，攜手深圳在銀湖灣濱海新區高水準規劃建設深江經濟合作區，推動兩地在交通互聯、產業協作、協同創新、平台共建、航空物流、文旅商貿等領域融合發展，實現「深圳總部+江門基地」、「深圳研發+江門生產」、「深圳服務+江門製造」的跨市戰略組合佈局。

因應深江經濟合作區發展，深江兩地已由上而下展開頻繁交流互動，例如深圳市政府主要領導到江門市考察交流，深江共同組建的江門市人才發展集團正式揭牌，還有數百家來自深圳等地的不同產業企業各組考察團前往交流等。

道路建設 跨越珠江口東西岸

珠三角是全國製造業發展最密集的區域之一，現時多條跨越珠江口東西岸的交通線路已陸續動工。其中，深江高速（江門段）在今年1月建成通車，可對接明年通車的深中通道，還有預計在2028年建成通車的深江鐵路，都可將深江通行時間縮短至1小時內。

此外，江門鄰近珠海及港澳地區，黃茅海跨海通道預計明年底建成通車，屆時從香港經港珠澳大橋到珠海後，接駁黃茅海跨海通道到江門僅需1小時。廣州至江門的高鐵已開通，珠陽高鐵落實工程，當地還將建設台山通用機場及廣海灣深水港等設施，海陸空交通配套將逐步完善，有助帶動深江經濟合作區的長遠發展。

劍指「萬億GDP城市行列」

深江兩地政府對深江經濟合作區高度重視，珠海紅喬商管總經理鄧小雅透露，聽說深圳方面要求江門做好道路等基礎建設，企業就會陸續進駐。兩地計劃將此合作區打造成獨立城鎮的區域，江門更提出要加速成為萬億GDP城市行列。

江門經濟每年持續增長，去年GDP增速3.3%，創下建市以來最佳排名，與深圳並列全省第二。鄧小雅認為新區地理位置好，坐擁珠江八大出海口之一的崖門，也有大灣區及粵西門戶的優勢。新區規劃明確，設有房地產、學校、商業、政府辦公部門及原生態旅遊，加上本地文化，展現不一樣的城市特色。以當地山海湖等天然資源作為開發，很適合居住、度假及養老，加上大學規劃及深江經濟合作區的發展，未來會相當吸引。另外，江門政府提出「用十年左右的時間奮力實現GDP等主要經濟指標翻一番」，相信政府計劃以十年時間打造新區發展。

華僑回流投資

江門素有「中國第一僑鄉」美譽，祖籍江門的海外華僑華人、港澳台同胞有400多萬人。鄧小雅表示，江門近年出現奇怪現象，不時看到有裝修優美的府第出現，聽說是各地華僑陸續回流江門的住宅。按照江門發展規劃，江門位處大灣區內，加上廣東省政府重點打造粵西的經濟發展，江門成為與粵西的門戶，相當於江門可以承上接下，左右受益。政府既然重點發展，華僑肯定會自發回鄉建設投資，為家鄉作出貢獻，這是很大的力量。

發展前景利好住宅物業

新區目前設有廣州華立學院江門校區，第一期已投入應用，有八千名師生，三期全開後將可吸納四萬五名學生。學院更配建一所三甲醫院，據悉現已動工，學校鄰近亦會設有珠陽高鐵的車站，預計今年底至明年初動工。

此外，當區已有大型樓盤落成入住，世茂碧海銀湖項目文旅設施豐富，假日經常有市民前往遊玩，成為「網紅打卡點」。鄧小雅表示，項目屬於大型別墅群，開盤時非常熱鬧，港澳廣深等地的買家聞風而至，當時銷售價700餘萬至1,300餘萬元人民幣，已遠超當地消費及樓價，可見買家都看好當地環境及未來價值。現時銷售基本完成，一期業主亦陸續入伙。雖然開發商最近面臨重組問題，但該土地已搶佔先機。

百盈御泉灣在疫後通關開售，以溫泉入戶為賣點，短短一個月已售出兩座物業，主要是港人買家入手。鄧小雅表示，新會區有每平方米五千左右樓價的物業，但買家卻選擇每平方米約一萬元的百盈御泉灣，就是看好深江經濟合作區的未來發展空間。現時尚餘期數仍未推出，發展商計劃在項目具備收樓基礎才會開售。另外，古兜溫泉附近有一個建築面積達40多萬平方米，由中國人壽旗下保險公司與澳門政府開發的大型樓盤，屬於住宅、辦公、大型商業及養老的綜合項目，現已在開發階段，會是該區下一個重點項目。

鄧小雅表示，很多人可能還沒有注意到該區的利好消息，所以現在入手可搶先機嘗「頭啖湯」。相信隨着鐵路進一步完善，該區設施陸續按規劃建成，投資者會更有信心入手，就像早年的橫琴一樣，整個區域突然變得火熱起來。他預計2024年底左右，該區可見非常明顯變化。

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