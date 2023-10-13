江門銀湖灣濱海新區提速建設 落實深江經濟合作區 跨城市謀發展

【Presented by：WAW Creation】提到合作區，很多人都會想到深汕合作區或廣清合作區。最近江門提出攜手深圳在銀湖灣濱海新區建設深江經濟合作區，成為大灣區內中心城市與節點城市之間的重要經濟合作區和產業協作高地，既鄰近港澳珠海，也有跨越珠江口的東西兩岸的優勢，發展可期。
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銀湖灣濱海新區毗鄰港澳，與珠海隔海相望。本報最近到訪考察，發現新區鄰近港人熟悉的古兜溫泉旅遊度假村，距離高速公路出入口不遠，現已有基礎的道路建設，區內亦有大學、酒店、溫泉住宅、別墅群、現代農業生態園等設施。而且土地平坦廣闊，兩邊環海，一面環山，享有山湖海的自然風光及濕地原生態環境。雖然大部分土地仍未發展，但已見泥頭車正在施工。
銀湖灣濱海新區面積約340平方公里，涵蓋環銀洲湖、黃茅海和虎跳門海岸的崖門鎮、古井鎮和沙堆鎮部分區域，並以大健康、科創教育、文化創意及高端製造為產業定位。新區近年在粵港澳大灣區的戰略背景下提速發展。江門市委十四屆五次全會亦提出，攜手深圳在銀湖灣濱海新區高水準規劃建設深江經濟合作區，推動兩地在交通互聯、產業協作、協同創新、平台共建、航空物流、文旅商貿等領域融合發展，實現「深圳總部+江門基地」、「深圳研發+江門生產」、「深圳服務+江門製造」的跨市戰略組合佈局。
因應深江經濟合作區發展，深江兩地已由上而下展開頻繁交流互動，例如深圳市政府主要領導到江門市考察交流，深江共同組建的江門市人才發展集團正式揭牌，還有數百家來自深圳等地的不同產業企業各組考察團前往交流等。
珠三角是全國製造業發展最密集的區域之一，現時多條跨越珠江口東西岸的交通線路已陸續動工。其中，深江高速（江門段）在今年1月建成通車，可對接明年通車的深中通道，還有預計在2028年建成通車的深江鐵路，都可將深江通行時間縮短至1小時內。
此外，江門鄰近珠海及港澳地區，黃茅海跨海通道預計明年底建成通車，屆時從香港經港珠澳大橋到珠海後，接駁黃茅海跨海通道到江門僅需1小時。廣州至江門的高鐵已開通，珠陽高鐵落實工程，當地還將建設台山通用機場及廣海灣深水港等設施，海陸空交通配套將逐步完善，有助帶動深江經濟合作區的長遠發展。
深江兩地政府對深江經濟合作區高度重視，珠海紅喬商管總經理鄧小雅透露，聽說深圳方面要求江門做好道路等基礎建設，企業就會陸續進駐。兩地計劃將此合作區打造成獨立城鎮的區域，江門更提出要加速成為萬億GDP城市行列。
江門經濟每年持續增長，去年GDP增速3.3%，創下建市以來最佳排名，與深圳並列全省第二。鄧小雅認為新區地理位置好，坐擁珠江八大出海口之一的崖門，也有大灣區及粵西門戶的優勢。新區規劃明確，設有房地產、學校、商業、政府辦公部門及原生態旅遊，加上本地文化，展現不一樣的城市特色。以當地山海湖等天然資源作為開發，很適合居住、度假及養老，加上大學規劃及深江經濟合作區的發展，未來會相當吸引。另外，江門政府提出「用十年左右的時間奮力實現GDP等主要經濟指標翻一番」，相信政府計劃以十年時間打造新區發展。
江門素有「中國第一僑鄉」美譽，祖籍江門的海外華僑華人、港澳台同胞有400多萬人。鄧小雅表示，江門近年出現奇怪現象，不時看到有裝修優美的府第出現，聽說是各地華僑陸續回流江門的住宅。按照江門發展規劃，江門位處大灣區內，加上廣東省政府重點打造粵西的經濟發展，江門成為與粵西的門戶，相當於江門可以承上接下，左右受益。政府既然重點發展，華僑肯定會自發回鄉建設投資，為家鄉作出貢獻，這是很大的力量。
新區目前設有廣州華立學院江門校區，第一期已投入應用，有八千名師生，三期全開後將可吸納四萬五名學生。學院更配建一所三甲醫院，據悉現已動工，學校鄰近亦會設有珠陽高鐵的車站，預計今年底至明年初動工。
此外，當區已有大型樓盤落成入住，世茂碧海銀湖項目文旅設施豐富，假日經常有市民前往遊玩，成為「網紅打卡點」。鄧小雅表示，項目屬於大型別墅群，開盤時非常熱鬧，港澳廣深等地的買家聞風而至，當時銷售價700餘萬至1,300餘萬元人民幣，已遠超當地消費及樓價，可見買家都看好當地環境及未來價值。現時銷售基本完成，一期業主亦陸續入伙。雖然開發商最近面臨重組問題，但該土地已搶佔先機。
百盈御泉灣在疫後通關開售，以溫泉入戶為賣點，短短一個月已售出兩座物業，主要是港人買家入手。鄧小雅表示，新會區有每平方米五千左右樓價的物業，但買家卻選擇每平方米約一萬元的百盈御泉灣，就是看好深江經濟合作區的未來發展空間。現時尚餘期數仍未推出，發展商計劃在項目具備收樓基礎才會開售。另外，古兜溫泉附近有一個建築面積達40多萬平方米，由中國人壽旗下保險公司與澳門政府開發的大型樓盤，屬於住宅、辦公、大型商業及養老的綜合項目，現已在開發階段，會是該區下一個重點項目。
鄧小雅表示，很多人可能還沒有注意到該區的利好消息，所以現在入手可搶先機嘗「頭啖湯」。相信隨着鐵路進一步完善，該區設施陸續按規劃建成，投資者會更有信心入手，就像早年的橫琴一樣，整個區域突然變得火熱起來。他預計2024年底左右，該區可見非常明顯變化。
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