樓盤點睛：大灣區珠海

【Presented by：WAW Creation】

目前在橫琴金融島CBD區內，唯一豪裝純住宅項目為橫琴薈二期，下樓即享國際化生活配套。該項目近橫琴口岸，24小時散步過澳門；一橋聯通香港，便捷往來；5分鐘即達輕軌站，隨時出發去廣州、深圳。

區內具優質國際教育資源，包括英國的哈羅公學、德威高中和澳門大學，橫琴戶籍報考澳門大學更可額外加20分。商業配套有正在建設中的橫琴華發商都，精品生活購物中心近在咫尺，吃喝玩樂購一站盡享。

項目內外風景宜人，多重一線景觀資源攬入眼底。內享邁阿密風情度假園林，盡覽愜意日常。眺望澳門海天景觀、臨窗靜謐河灣、依傍小橫琴山綠意、舉目橫琴城市風光。

橫琴薈二期為珠海龍頭開發商華發的華發府系升級最新力作，項目本身定位「打造橫琴高階人居範本」，由GAD、JTL、李瑋瑉、程紹正韜、梁志天五位國際大師聯袂打造，臻選全球精裝品牌，營造奢居質感。

成立兩年來，橫琴粵澳深度合作區已集聚現代金融、科技創新、中醫藥等一批產業落地。

今年9月，中國內地「認房不認貸」新政實施後，首付比例降低，存量房貸利率降低，橫琴限售亦有所放寬，該項目的直貸利率僅3.77%（P—2.35%）。

橫琴薈二期

地址：中國‧橫琴粵澳深度合作區

開發商：華發股份

總伙數：1,333戶

在售面積：89-255平方米

售價：51,000元/平方米（人民幣）

產權年限：70年

交樓時間：2025年12月

交付情況：精裝

香港展銷廳：九龍尖沙咀彌敦道184號有利大廈地鋪（即將開放）

查詢：2622 2003

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