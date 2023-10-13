《全球微粵曲大賽》 入選第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇「優秀文藝創新案例」

着力推動文化事業和文化產業繁榮發展，加強國際傳播能力建設，促進文明交流互鑒的「第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇」，已於日前在深圳開幕。論壇以「中國藝術形象的世界展現」為主題，並發布「優秀文藝創新案例」及「重點文藝研究課題」，其中珠江經濟廣播、南方生活廣播的項目《立足嶺南 輻射全球——全球微粵曲大賽》，入選「第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇優秀文藝創新案例」（推薦單位：廣東省曲藝家協會，實施單位：廣東省曲藝家協會、廣東廣播電視台珠江經濟廣播頻率（南方生活廣播頻率），「全球微粵曲大賽」創辦於2015年，至今已成功舉辦五屆演唱賽和四屆作品創作賽，歷屆大賽以融媒體方式傳播短小精煉的微粵曲新作。大賽運用「互聯網+融媒體+傳統平台」的立體傳播模式，通過戲曲傳統程式加上現代多媒體科技，充分運用融媒體多平台、多方式推廣宣傳粵劇曲藝文化。開賽至今，全網搜索及閱讀量超過3,000萬人次，累計超過5,000萬人次通過賽事網上直播線上收聽觀看，在傳播力、影響力等方面成績斐然，有效推動了粵劇曲藝的融合創新、弘揚傳承中華戲曲文化精髓。

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今年，「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」繼續舉行，大賽評選已出爐，金曲獎和優秀獎得主亦已揭曉，頒獎典禮將於12月15日下午在廣州市文化館大劇場舉行。

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