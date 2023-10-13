moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

《全球微粵曲大賽》 入選第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇「優秀文藝創新案例」

【Presented by：WAW Creation

着力推動文化事業和文化產業繁榮發展，加強國際傳播能力建設，促進文明交流互鑒的「第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇」，已於日前在深圳開幕。論壇以「中國藝術形象的世界展現」為主題，並發布「優秀文藝創新案例」及「重點文藝研究課題」，其中珠江經濟廣播、南方生活廣播的項目《立足嶺南 輻射全球——全球微粵曲大賽》，入選「第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇優秀文藝創新案例」（推薦單位：廣東省曲藝家協會，實施單位：廣東省曲藝家協會、廣東廣播電視台珠江經濟廣播頻率（南方生活廣播頻率），「全球微粵曲大賽」創辦於2015年，至今已成功舉辦五屆演唱賽和四屆作品創作賽，歷屆大賽以融媒體方式傳播短小精煉的微粵曲新作。大賽運用「互聯網+融媒體+傳統平台」的立體傳播模式，通過戲曲傳統程式加上現代多媒體科技，充分運用融媒體多平台、多方式推廣宣傳粵劇曲藝文化。開賽至今，全網搜索及閱讀量超過3,000萬人次，累計超過5,000萬人次通過賽事網上直播線上收聽觀看，在傳播力、影響力等方面成績斐然，有效推動了粵劇曲藝的融合創新、弘揚傳承中華戲曲文化精髓。

Presented by：WAW Creation

今年，「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」繼續舉行，大賽評選已出爐，金曲獎和優秀獎得主亦已揭曉，頒獎典禮將於12月15日下午在廣州市文化館大劇場舉行。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1871.51872.0
港金1735817365
倫敦銀21.85021.890
鈀金1133.01153.0
鉑金863.8871.8
美電7.82287.8233
更新時間:2023-10-13 10:04
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】