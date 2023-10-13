文化擷影：陽江朱漆好 留得嶺南春

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廣東廣播電視台製作的大型文化融媒項目《不辭長作嶺南人——尋找廣東的文化印記》（第二季）日前播出《陽江漆藝：陽江朱漆好，留得嶺南春》一集。節目組帶領觀眾走進陽江，一起了解陽江漆藝悠久的歷史、特有的工藝以及它的傳承發展，領略時光沉澱下來的綺麗華彩。

國家級非遺 工藝繁雜講究

陽江漆藝的興起，與陽江處在古代海上絲綢之路重要的補給港和中轉港的地理位置密切相關。陽江古代的造船業十分發達，由於船需髹漆才能防腐防潮防蛀，由此也帶動了陽江漆器業的發展與繁榮。

漆器的製作工藝繁雜且講究，先成型、刮灰、吃漆、髹漆，再上色、打磨、拋光，周而復始數十遍，即使一個如掌心大小的漆葫蘆，也需要數月時間才能成器，每一件作品都可謂「匠心之作」。陽江漆器髹飾技藝於2011年入選第三批國家級非物質文化遺產名錄，髹飾繁複的陽江漆藝傳承了三百多年。為傳承和發展陽江漆藝，陽江成立了漆藝產業協會，建成了集創作、展示、旅遊、教學於一體的漆器文化展示視窗的陽江漆藝院，並計劃設立漆畫村、漆畫的網紅打卡點。漆藝工作室也在陽江遍地開花。

廣東廣播電視台製作的《不辭長作嶺南人——尋找廣東的文化印記》（第二季）以短音訊、短視頻、圖文並茂等融媒體製作傳播手段，深入展示嶺南地區的考古成果以及在這片神奇的土地上歷經千萬年、由多民族多區域文化融合而成的豐富文化遺產所蘊含的強大文化基因。

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