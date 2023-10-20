碧桂園﹕不斷強化「科技建造」

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楊國強親赴順德工地調研

為了推動碧桂園在科技建造的發展，日前碧桂園控股集團創始人楊國強以及總裁莫斌，特別前往廣東順德北滘南平路以西地塊之二專案項目，進行調研和指導工作。

當日楊國強先後觀摩了電梯井整體提升和外牆橫排範本，以至一體系的斜撐底座等新型塑膠範本的研發情況，更對範本成型品質進行了考察。

在觀摩過程中，他認真詢問了解新型塑膠範本的每一個施工細節、各個構件部位的產品品質，並向廣東碧桂園職業學院的學生們分享了研究新型塑膠範本過程中庖丁解牛的故事和匠心精神，希望新型塑膠範本的成型品質一百分，力學性能和加固體系最先進，有效減輕產業工人的工作強度，助力可持續發展、創造社會價值。

實現「科研-設計-施工-運營」一條龍

碧桂園方面表示，得益於楊國強多年來的關注和研發積累，如今碧桂園在科技建造方面已取得了顯著進展。日前，科建集團已正式更名為騰越建築科技集團有限公司，以智慧建造業務為核心，聚焦科技建造方式，推動建築機器人施工技術應用，通過整合全產業鏈資源，實現「科研-設計-施工-運營」的全過程貫通。

資料顯示，目前騰越建築科技集團的業務遍布全國及馬來西亞等海外市場，在建面積逾1億平方米，其中機器人施工面積逾1,000萬平方米。同時，博智林室內噴塗機器人等建築機器人產品已相對成熟，進入市場化推廣階段。

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