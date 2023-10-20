業內人語：「金九」成色不足 「銀十」仍然可期

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東莞一手成交較上月升213%

根據美聯物業全國研究中心監測的數據顯示，即使9月份開始各城市均實施了「認房不認貸」的樓市政策，但粵港澳大灣區內地9市的住宅成交情況並不理想。其中，只有廣州、東莞和佛山三個城市的一手住宅及廣州的二手住宅在9月份錄得環比上升，其他城市則全線下降。當中以東莞的新房住宅環比升幅最為明顯，9月錄得3,614套的成交記錄，環比8月份上漲213%，同時成為本年度單月環比升幅最高的月份。其次，廣州9月份新房住宅錄得6,325套的成交記錄，環比8月上升62%，也是該城市今年以來環比漲幅第二高的月份。

肇慶九月一手成交僅1,355套

但其他城市的表現則不如人意。新房市場上，肇慶的跌幅最高，9月份新房住宅僅錄得1,355套的交易量，環比8月下跌37%；其他城市的新房或二手房月度成交，環比都均出現接近兩成的跌幅。

另外，進入國慶節期間，由於出遊人數創下近幾年之最，樓市在此影響之下成交更為艱難。統計各個城市國慶節假期間的交易資料可見，無論是環比國慶節前一周或與去年同期相比，今年節日期間的交易量都呈現下跌的態勢。

樓市復蘇之路並不平坦

縱觀前十個月的成交情況，今年樓市的復蘇之路並不平坦，部分城市雖然放鬆限購、限貸、限售等限制性措施，但成交量並未出現很好的回升形勢。隨着「認房不認貸」政策出台後，睇樓客戶確實出現了明顯的上升，雖然「只看不買」客戶的佔比不少，但這已是很好的開始。

因此筆者認為，9月份的備案數據雖然出現下跌，但估計跟數據滯後顯示有關，預計部分成交數據將疊加到10月份的備案中，保障了「銀十」的成色。但另一方面，目前的市場形勢也顯示政策鬆綁力度有限，對市場的促進力度並不太明顯。

本月成交量有望反彈回升

隨着廣州、深圳等一線城市相繼下調房貸利率，市場的活躍度有望持續加強。另外，筆者也相信各城市的樓市主管部門會根據市場的變化繼續出台寬鬆政策，以刺激成交量恢復到正常的交易水平。因此對於10月份，筆者仍然對市場保持比較樂觀的態度，成交量有望反彈回升。

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