吉林邁向高品質發展 打造新時代之美

軌道客車高速運行、「吉林一號」衛星飛天、新能源裝備推動綠色產業，還有「國車」紅旗寫下的奇蹟……吉林不僅展現了新時代的高品質發展，依託這片白山黑水，猶如仙境般的自然環境，也帶來生態旅遊的一道亮麗風景線，為科技發展與自然生態優化譜寫出融和樂章。

「高品質發展吉林行」網絡主題活動由吉林省委網信辦、吉林省商務廳、光明網主辦，中國網絡社會組織聯合會、鳳凰網吉林頻道等單位承辦，中央新聞網站、粵港澳大灣區媒體採訪團於10月13至18日奔赴吉林省長春市、松原市、白城市、長白山保護開發區等地，探索現代吉林之美。

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走進一汽NBD總部

吉林可以說是中國的汽車、電影、航天事業搖籃，在新時代更於諸多領域實現了領跑。探訪團第一站走進中國一汽NBD總部，了解他們的發展道路。

中國一汽研發總院於2017年9月成立，前身可追溯至1950年在北京南池子成立的汽車實驗室，主要負責中國一汽科技創新管理與技術創新研究，以及紅旗品牌平台及整車、動力總成、新能源「三電」、智能網聯、軟件開發。時至今日，研發總院已分別在中國的北京、南京、天津、 海南、東營，德國慕尼黑設立了研發及試驗公司，形成全球研發格局。未來將堅定領航關核心技術，樹立高端民族汽車品牌，全面開創新時代中國高端品牌汽車產業創新發展的新道路。

認識「國車」「旗跡」

「紅旗車」是名符其實的國賓車，在中國重要國事活動中頻頻亮相。從65年前的第一輛紅旗轎車下線，到現在形成全系列、多車型產品布局。

採訪團來到「紅旗文化展館」，這是隸屬中國第一汽車集團有限公司，集展覽、公共教育、文化交流為一體的展館，以「旗跡」為主題，一方面展示「紅旗」從誕生到成為「國車」，再到新時代強勢崛起的足跡；另一方面則展示了六十多年的發展足跡中，如何做強民族汽車品牌，展示中國一汽、紅旗品牌所創造的奇蹟。

中車長客 軌道客車的搖籃

要打造「軌道上的中國」，少不得客車這個元素。

在剛結束的杭州亞運會上，中車長春軌道客車股份有限公司（下稱中車長客）以酷炫的紫色外觀、契合亞運主題的內飾以及舒適的乘車環境，贏得國內外乘客點讚。中車長客早前更在廣州發布所研製的中國首列時速80公里A型中國標準地鐵列車，以智慧先進、綠色節能、安全舒適等特點，彰顯出中國城市軌道交通裝備水平的新階段。

中車長客是中國地鐵、動車組的搖籃，也是中國核心的軌道客車研發、製造、檢修及出口基地，擁有「國家製造業單項冠軍示範企業」稱號。目前，中車長客已搭建了高速列車系統集成國家工程實驗室、國家級企業技術中心、國家軌道客車系統集成工程技術研究中心、博士後科研工作站、院士工作站、國家技能大師工作室「六位一體」的技術創新平台，構建了動車組、高檔客車、城際及市域車、地鐵列車等7大產品線，相繼自主研發「和諧號」、「復興號」等系列產品，製造的高鐵列車佔全國產量的約40%。此外，產品更出口到美國、澳洲、巴西、泰國、沙特、新加坡、新西蘭、阿根廷、埃塞俄比亞等20多個國家和地區，出口車數量累計超過9,000輛，簽約額超過130億美元。

松原中車 推進新能源裝備產業

眾所周知，「碳達峰、碳中和」是中國的目標，亦為新時代吉林振興發展注入更多綠色動能。中車集團開發建設松原中車新能源產業基地專案及風光資源，並全力打造國內首家AAAA級工業生態產業園，為松原由「能源大市」向「能源強市」轉型提供了前所未有的機遇。

項目分為兩個板塊，產業項目板塊投資100億元（人民幣，下同），由中車集團全資投建，佔地80萬平方米，總建築面積約14萬平方米，主要建設智慧葉片、電機、整機、儲能、智慧運維及辦公生活為一體的綜合性建築群。項目全部建成投產後，年可生產風機400台套，實現產值120億元，稅收15億元，直接帶動就業將達1,500人。另外，風光資源開發板塊投資350億元，由中車山東風電有限公司與松原市能源發展有限公司共同組建、開發及受益，專案全部建成投產後，可形成年綜合產值280億元。

華能集團 建30萬千瓦風電

自古有「八百里瀚海」之稱通榆縣，目前已建設成為吉林省第一能源大縣。

中國華能集團有限公司（下稱華能集團）早在2006年已進入通榆深耕。「吉能通榆八面30萬千瓦風電項目」便是華能集團與吉能集團在吉林省深化打造央地合作、攜手共謀新發展戰略的第一批項目，是全面貫徹落實高品質發展和「30、60雙碳」目標而合作發展的第一個標杆工程。

華能項目經理趙廣赫指，八面風電專案按無人值班、無人值守，集中控制，智能化智慧型風電場進行設計，總裝機容量30萬千瓦。計劃年底全容量投產，每年生產清潔電量近10億度，有效減少大量的灰渣、煙塵和廢水排放，為打造國家級示範縣的青山綠水做出貢獻。

長光衛星 「百星飛天」

今年6月15日，「吉林一號」衛星以「一箭41星」的方式成功發射升空，創造了中國單次衛星發射最多的紀錄，至今累計擁有108顆「吉林一號」衛星在軌運行，實現了「百星飛天」的階段性目標。

長光衛星技術股份有限公司（下稱長光衛星）成立於2014年12月1日，是中國首家集衛星研發制造、運營管理和遙感信息服務於一體的全產業鏈商業遙感衛星公司。2015年10月7日，在中國酒泉衛星發射中心成功發射自主研制的「吉林一號」星座首組四顆衛星，其中「吉林一號」光學A星是中國第一顆商用高分辨率遙感衛星，拉開了中國商業航天的序幕。隨着長光衛星的技術迭代，他們研制衛星提供的遙感信息服務很快就取得了市場回報，在國內商業航天企業中率先實現了商業閉環。

皓月集團 深耕「牛業」

生活質素提升，老饕都在追求優質食品。高品質發展吉林行最後一站來到由吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司（下稱皓月集團），這家企業通過五豐行供港凍牛肉，經香港食環署每兩年直接複檢，為港入入口優質靚牛肉！

眾所周知，日本「神户和牛」是和牛中的名牌，現在，皓月集團的「沃金黑牛」不僅在口感和嫩度方面可與之媲美，同時還兼有延邊牛的獨特風味，現已在中國高端肉牛市場上佔得一席位，主要在高端市場銷售，而且供不應求。據悉目前「種繁」已經完成，「沃金黑牛」具備了規模化養殖的基礎，下一步將擴大養殖範圍。

皓月集團成立25年以來一直堅持品質、堅持肉牛產業、堅持清真定位不動搖。自2000年啟動生產流水線後，陸續建立起以肉牛飼養、食品加工、生物大健康、皮革、飼料和有機肥等六大產業為核心的肉牛全產業鏈發展模式。此外，皓月集團也向高端肉牛、預製菜領域轉型。目前，預製菜年銷售額達到10多億元。

美景掠影

探視披上白紗的長白山

吉林是旅遊的好地方，時值深秋，冰雪長白在望。吉林既有白山黑水之稱，當然不能錯過登上有「千年積雪萬年松，直上人間第一峰」美譽的長白山。

長白山景點不少，其中天池是必到之處，有人形容：天池如同湛藍的寶石鑲嵌在最高峰，很是貼切，加上周圍有16座山峰聳立，適逢藍天白雲的話，山峰倒映湖中，水天一色，很是可觀。

事實上，長白山擁有目前世界上保存最完整、生長最良好、最具有代表性的溫帶原始森林生態系統。自然資源豐富，有近4,200種的野生動植物和真菌資源，是歐亞大陸北半部最具有代表性的典型自然綜合體，是世界少有的「物種基因庫」和「天然博物館」。

秋風過後，長白山將迎來冬日白雪。長白山有「雪域王國」之美譽，雪質、雪量和雪期都處於世界頂級水準，加上持續推出的冰雪觀光體驗、節慶活動、運動賽事、文化美食、民俗史跡等旅遊線路產品，已列入年輕人冬遊長白山的「必打卡」清單。長白山還有溫泉可泡，取暖洗滌身心。

從「生態美」到「生態富」的查干湖

勁風四起，蘆花猶如波浪一般，一浪又一浪。採訪團走進了吉林省松原市，實地感受松干湖的濃濃秋意。

查干湖是吉林省最大的淡水湖，也是中國第六大淡水湖。不僅是魚的世界，也是鳥的樂園。草原上、樹林間、田野中，棲息著野雞，野鴨，大雁，天鵝等各種禽鳥。入冬後的查干湖，會完全被冰凍起來，白茫茫的湖面，可以行車！當然亦可捕魚，查干湖冬捕更是「吉林八景」之一，被譽為「冰湖騰魚」，成為一場盛大的冬日狂歡。

為了保護查干湖，當地制定實施了《查干湖治理保護規劃》，還圍繞查干湖周邊重點開展生態治理，累計還林、還濕、還草7.97萬畝，珍稀鳥類由239種增加到276種。從「生態美」到「生態富」，吉林的綠水青山正轉化為金山銀山。

親親丹頂鶴的向海濕地

向海濕地景觀是通榆最具代表性的特色生態景觀之一，位於通榆縣城西70公里處的吉林向海國家級自然保護區（以下簡稱：向海）境內，擁有湖泊、沼澤、河流等類型濕地面積約4萬公頃，生態環境多樣。

向海區內林地面積2.9萬公頃，形成四大生態景區，包括沙丘榆林、湖泊水域、蒲草葦蕩、羊草草原。區內共有植物595種，野生脊椎動物300餘種，其中一級保護動物22種，二級保護動物55種。向海也是鳥類天堂，位居吉林八景前三甲。

攬海閣作為自然保護區的制高瞭望點，是必登之點。閣高23米，可極目遠眺原始自然生態撲面而來。「仙鶴島」是另一個必到之地，時有數十隻丹頂鶴展翼凌空的景觀。這裏有人工馴化的半散養的丹頂鶴，紅頂、長喙、黑眼、白羽、長腿，親切可愛。

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