市場快訊：大灣區醫療集團 港式全科「落戶」三甲醫院

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港澳居民健康服務中心位於廣州市第一人民醫院6樓，為在廣州生活的港澳及本地居民提供港式全科診療、院內專科轉診、粵港專家門診、醫院體檢、住院手術、影像化驗、赴港疫苗、跨境轉診、保險理賠直付等服務，一站式滿足居民多元化的就醫需求。

兩大亮點 照顧患者所需

中心有兩大亮點，一是以患者為中心的品質全科服務，例如大部分居民最常遇到的常見病、多發病，都可以交給全科醫生來解決。這些全科醫生經過「GOLD金牌社區醫療課程」培訓，不是單純看病，而是通過深入交流，了解患者的病情和健康需求，以專業判斷病情，與患者共同制定治療方案。

二是提供安全、便捷的專科轉診服務。「先全科、後專科」是國家鼓勵推行的分級診療模式。港澳居民健康服務中心的全科醫生既熟悉醫院，也了解患者，能為有需要的患者協調推薦最適合的專科醫生，最大程度保障患者就醫的安全、高效。對有需要的客戶，還可提供香港醫生遠端會診、跨境雙向轉診服務。

同時，港澳居民健康服務中心積極推動全專科協作門診服務，通過大灣區醫療集團互聯網醫院小程式掛號的患者，如需轉診專科，無需再次掛號及排隊，最大程度地為患者提供便捷、貼心的醫療體驗。

推出100元看診優惠

大灣區醫療集團推出「大灣區長者關愛計劃」。即日起至2023年底，凡60歲及以上的大灣區居民、持有效身份證（含港澳回鄉證）到廣州市第一人民醫院港澳居民健康服務中心、大灣區醫療集團旗下其他港澳居民健康服務中心、南沙金牌全科門診部線下就診，均可100元人民幣/次的優惠價看診（原價400元人民幣），診金包括診療所需的基本檢查費及藥費。

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