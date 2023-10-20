灣區速遞：廣州黃埔區招聘435名教師 港澳應屆生可報考

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根據公告，應聘者年齡要求18周歲以上，35周歲以下，具有博士學位的放寬至40周歲，年齡的計算時間截至2024年8月31日。招聘對象共分三類：

1、國家統一招生的2024年普通高等院校畢業生。（非在職，且2024年1月1日至2024年8月31日期間取得畢業證、學位證書的畢業生），具有普通高等院校本科以上學歷，學士以上學位。

2、港澳2024年應屆畢業生符合《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）》和公告要求可報考相關崗位

3、具有國（境）外學歷、學位人員畢業1年內也視為2024年應屆畢業生（畢業證取得截止至報名首日前）

公告還顯示，港澳學習、國外留學報考時須有教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書，並於報名首日前取得學歷、學位證書，報名首日前未取得學歷、學位證書不得報考。

大灣區全球招商大會將每年11月8日舉辦

廣東省新聞辦發布消息稱，廣東省人民政府與香港、澳門特別行政區政府定於每年11月8日聯合舉行粵港澳大灣區全球招商大會。

據悉，今年大會主場活動設在廣州白雲國際會議中心國際會堂舉辦，由主題大會、投資政策宣講會、專題產業對接會、「灣區之夜」等環節組成，安排了「1+9+N」系列活動，即「1場主場活動、9場珠三角城市招商大會、N場海內外路演及產業招商活動」。

由廣東省省長與香港、澳門特別行政區行政長官將在主題大會上作主題推介；跨國公司高層代表分享在粵投資心得；還將舉行2022粵港澳大灣區全球招商大會重點專案落地和先進地市抓招商成果展示，以及重大項目簽約儀式等。

據了解，截至上周，報名的境外企業超過120家，主要來自日本、韓國、沙特、美國、英國、德國、法國等20多個國家及地區的世界知名企業。本次大會還將組織企業「灣區行」投資考察活動，珠三角9市也將同步舉辦城市專場招商大會，採取多種形式推介當地投資營商環境。

2023南沙創業就業補貼開啟網上申報

廣州市南沙區政府近日發布消息稱，現已啟動2023下半年度廣州南沙新區（自貿片區）鼓勵支持港澳青年創業就業補貼申領工作，此次補貼申報將採用網上申報，申報時間截至今年11月30日。

南沙區政府介紹，在南沙區就業或執業的港澳青年應為大專（專上教育，含副學士）以上全日制高校畢業生，並滿足以下其中一項條件：就業港澳青年應與南沙區用人單位建立1年以上期限的合法勞動關係，並在該用人單位實際連續工作6個月以上，且申請獎勵時社會保險關係仍在南沙區；或者執業港澳青年應持有執業資格證書，並在南沙區用人單位實際從事與其執業資格證書相一致或相近的專業技術及管理工作6個月以上。此外，用人單位應在南沙區實際從事經營活動。

獎補標準為按照大專（專上教育，含副學士）1.5萬元/人、本科3萬元/人、碩士6萬元/人、博士12萬元/人給予一次性就業獎勵。

此外，符合上述條件的港澳青年每個月還可以同時申領一筆薪金補貼，獎補標準為：按港澳青年每月應納稅工資薪金的20%給予薪金補貼，每月補貼金額最高不超過5,000元。以專案制在南沙區工作的執業港澳青年，按其在南沙區從事相關專業服務最近6個月的月均應納稅合法所得的20%給予補貼，每月補貼金額最高不超過5,000元。

南沙區政府表示，用人單位首次申請補貼獎勵時，招聘錄用的港澳青年人數應在2名以上，首次申請成功後再次申請則不限港澳青年人數。獎補標準為對錄用2名港澳青年的用人單位給予3萬元獎勵，每增加1名港澳青年額外再給予1萬元/人，累計最高不超過20萬元，針對同一港澳青年，申報單位僅可申請一次，其他申報單位不得重複申請。

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