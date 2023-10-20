深圳「海歸招聘會」 招攬5千專才

「金九銀十」是內地房地產的熱門用語，其實在求職市場也適用，這也是用人單位和求職者「摩拳擦掌」的季節。

有留意招聘市場的人都會留意，粵港澳大灣區範圍內行業專場和綜合招聘會正在「扎堆」舉辦中，預計熱度將延續至11月。

上周末，於福田會展中心舉行的2023第十六屆海歸人才招聘會（深圳站）（下稱「海歸招聘會」）上，便有近百家企業提供覆蓋技術、銷售、行政人事、管培生等範圍的工作，共提供逾5千個職位；現場有約5千名求職者。

據知求職者以應屆畢業生及畢業1-3年的海歸為主，當然，這裏所指的「海歸」，也包括港澳台人士。

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在7,500平方米的場地內，熱門行業企業展位前會出現大排長龍的情況，包括有香港的中文大學（深圳）、深圳香港培僑書院龍華信義學校、騰訊、華潤萬象生活、愛馬仕、渣打銀行深圳分行等。

求職者中，既有剛剛踏出校園的應屆生，亦有富工作經驗的「打工仔」，甚至還有父母代替遠在海外留學的子女投遞簡歷。業內人士表示，各行業的高端人才都在求職階段，競爭激烈。

求職者擁碩士學位逾85%

據主辦方JOBS海歸網統計，報名參加該屆招聘會的求職者中，85%以上為碩士學位，主要來自英國、美國、澳大利亞、法國等留學國家。應屆畢業生佔比33.56%，畢業1-3年佔比47.22%，畢業三年以上佔比18.91%。所學專業涵蓋商科管理類、經濟金融類、電腦和數學科學、工程技術、生物醫學、語言教育類、傳媒、環境/材料、法學、藝術設計等。

今年3月，中國人力資源和社會保障部發布的《2022中國海歸就業調查報告》顯示，2022年回國求職留學生數量再創新高，同比增長8.6%。同時，2023年中國內地企業對海外人才的需求快速釋放，海歸優先職位數目呈上升趨勢。

IT業人才需求增長

而由今年6月發布的《粵港澳大灣區（廣東）高精尖缺人才供需研究報告》可見，粵港澳地區的電子、半導體、積體電路行業對海歸人才的需求增長較快。2022年港澳青年的內地求職意向顯著上升，投遞內地職位的簡歷量同比增長了76.6%。此外，由於地理相鄰、文化相似，港澳青年在粵港澳大灣區（廣東）就業的意願度更高，且近五年來的意向比例從57.2%提升至66.9%。

深圳市海外留學歸國人員協會秘書長郭婉玲表示，海歸歸國就業的難題在於就業資訊不對稱，海歸招聘會目的在於為企業與求職者之間搭建橋樑，提高人崗匹配的精準度。此次招聘會，首次設有Alumni Assocotiation Unions展位，逾40家海外高校校友會代表在場，為校友提供就業支援。

深圳理大科技收逾百份申請

首次參加海歸招聘會的深圳理大科技產業有限公司（下稱「理大科技」），成立於2014年，由香港理工大學博士團隊創辦，致力於研究真空玻璃先進製造技術的研發和產業化。據了解，該公司目前有逾百名員工，年營業額逾億元（人民幣，下同）。

負責招聘的李先生指，除了在深圳的總部，今年已在香港科學園設立海外事業部。由於海外市場需求擴張，因此理大科技此次招聘的崗位中有兩個是與國際市場相關，工作地點在深圳或香港，任職要求中寫明「有留學經歷者優先」。

李先生透露，當日收到一百多份簡歷，主流應徵者為是英美澳國家的留學生，少量歐洲和香港留學生，亦有外國人前來應徵。他表示，當日感受到海歸留學生求職的數量和質量偏高。另外，如有應屆生和職場人競爭同一個崗位，公司會綜合權衡各項條件後再聘用。

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