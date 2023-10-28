市場信息：陽朔鳳凰山水尚境 與世界山水為鄰精裝現樓 香港首推20套 售人民幣108萬起

【Presented by：WAW Creation】陽朔·鳳凰山水尚境喀斯特旅居度假區位於中國陽朔新城區山水大道與覽勝路交匯處，佔地約600畝，建設用地約356畝，坐擁約260畝濱湖景觀帶，環山近水臨湖，是陽朔唯一擁有天然河流及湖面的全生態鏈項目。項目業態涵蓋70年產權小洋房、環幕觀景洋房，鳳凰藝術中心、鳳凰·π山水生活美學街區等功能板塊，還打造了約2萬平方米的鳳凰時尚藝術公園。這裏的定位是世界級藝術休閒目的地，有意打造集旅行、生活、文化、娛樂、購物為一體的文旅新地標。
Presented by：WAW Creation
陽朔鳳凰山水尚境項目由桂林鳳凰文投置業有限公司投資開發，發展商為鳳凰文投集團旗下企業。項目一期現已投入運營，目前在售產品為環幕觀景洋房，全部是精裝現房，即買即收樓，投資置業無憂。值得一提的是，環幕觀景洋房採用了國內首創層層退台設計，擬山之形，可享270°景觀；還有，面積926-2,077平方呎（86-193平方米）的二至五房單位，平均贈送面積為25%以上，最高更達75%。
現時香港首推20套單位，包含70年產權環幕觀景洋房等，戶型包括二房至五房，總價由人民幣約108-250餘萬元人民幣。
陽朔屬於環大灣區的國際旅遊目的地，3小時覆蓋並互聯互通粵港澳大灣區、東盟北部灣經濟圈、雲貴經濟圈、長株潭經濟圈。從廣州、貴陽、長沙、南寧這四個省會出發約2小時左右就可以到陽朔。廣深港高鐵香港段現已開通，約3小時可直達香港。桂林已經開通了九個高鐵站（桂林北站、桂林站、五通站、桂林西站、陽朔站、永福南站、恭城站、興安北站、全州南站），是全國高鐵站最多的城市，也是全國唯一一個全市縣級都有高鐵站的城市。目前整個交通網絡已經全部打通，高鐵站提速陽朔交通發展，為陽朔輸送大量客流，使陽朔成為大灣區投資新地標，實現周末即可度假，非常方便。從項目車行60分鐘左右就可到達桂林兩江國際機場，112條航線便捷通聯世界，比如到北京、上海只需2個多小時，非常便捷。
同時，周邊配套齊全，商業方面擁有新城商業中心、傳統風貌街區，以及項目自帶的1.5萬平方米鳳凰π商業美學街區；醫療方面有婦幼保健院、人民醫院、中醫院，醫療資源豐富，宜居頤養。學校方面，除了鎮二小、陽朔中學，項目還自配鳳凰幼稚園；公園方面有駱駝山生態公園、龍首山、臥虎山，以及項目自帶的鳳凰時尚藝術公園；可以說一應俱全。
長期展銷廳：香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室
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