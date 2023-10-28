市場信息：陽朔鳳凰山水尚境 與世界山水為鄰精裝現樓 香港首推20套 售人民幣108萬起

Presented by：WAW Creation

陽朔鳳凰山水尚境項目由桂林鳳凰文投置業有限公司投資開發，發展商為鳳凰文投集團旗下企業。項目一期現已投入運營，目前在售產品為環幕觀景洋房，全部是精裝現房，即買即收樓，投資置業無憂。值得一提的是，環幕觀景洋房採用了國內首創層層退台設計，擬山之形，可享270°景觀；還有，面積926-2,077平方呎（86-193平方米）的二至五房單位，平均贈送面積為25%以上，最高更達75%。

現時香港首推20套單位，包含70年產權環幕觀景洋房等，戶型包括二房至五房，總價由人民幣約108-250餘萬元人民幣。

交通配套齊全 3小時暢達大灣區

陽朔屬於環大灣區的國際旅遊目的地，3小時覆蓋並互聯互通粵港澳大灣區、東盟北部灣經濟圈、雲貴經濟圈、長株潭經濟圈。從廣州、貴陽、長沙、南寧這四個省會出發約2小時左右就可以到陽朔。廣深港高鐵香港段現已開通，約3小時可直達香港。桂林已經開通了九個高鐵站（桂林北站、桂林站、五通站、桂林西站、陽朔站、永福南站、恭城站、興安北站、全州南站），是全國高鐵站最多的城市，也是全國唯一一個全市縣級都有高鐵站的城市。目前整個交通網絡已經全部打通，高鐵站提速陽朔交通發展，為陽朔輸送大量客流，使陽朔成為大灣區投資新地標，實現周末即可度假，非常方便。從項目車行60分鐘左右就可到達桂林兩江國際機場，112條航線便捷通聯世界，比如到北京、上海只需2個多小時，非常便捷。

同時，周邊配套齊全，商業方面擁有新城商業中心、傳統風貌街區，以及項目自帶的1.5萬平方米鳳凰π商業美學街區；醫療方面有婦幼保健院、人民醫院、中醫院，醫療資源豐富，宜居頤養。學校方面，除了鎮二小、陽朔中學，項目還自配鳳凰幼稚園；公園方面有駱駝山生態公園、龍首山、臥虎山，以及項目自帶的鳳凰時尚藝術公園；可以說一應俱全。

陽朔鳳凰山水尚境展銷會

日期：11月4日（星期六）

地點：香港九龍旺角康得思酒店8樓上海廳

長期展銷廳：香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：2388 7800美聯中國

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/