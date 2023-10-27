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全球微粵曲大賽 傳承、創新、發展 第五屆創作賽12月15日頒獎

【Presented by：WAW Creation】文化需要累積沉澱，文化需要吸納創新，才能在瞬息萬變的世界潮流中承傳發展。

粵曲是嶺南文化的代表之一，亦是中國文化的瑰寶；自2015年創辦至今「全球微粵曲大賽」，便一直秉持「以曲會友、聯四海知音，交流技藝、承傳統文化」的宗旨，專注用心做好中華優秀傳統文化的傳播和弘揚工作，至今已舉辦了五屆「作品創作賽」和四屆「演唱賽」，並延伸舉辦了「雲直播」、「文化進萬家」等系列活動，更通過融媒體方式進行宣傳推廣，打造更寬廣的傳承、創新和發展平台。

今年12月15日，「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」的各個獎項已名花有主，頒獎典禮亦將於廣州市文化館舉行，向全球綻放微粵曲的光芒！

Presented by：WAW Creation

 

微粵曲與一般粵曲在題材、形式及受眾方面略有不同。微粵曲的題材更加廣泛，主題鮮明，更加積極向上。相對傳統粵曲一般要求在10-30分鐘或以上，微粵曲要求只是5分鐘左右，並且鼓勵作品要在傳統基礎上有新元素、新手法，特別適合喜歡接受新事物、喜歡創新的從業人員或愛好者欣賞和演唱。

 

演唱賽著重全球性

全球微粵曲大賽最初舉辦的是「演唱賽」，圍繞「全球」和「微粵曲」這兩大關鍵展開。歷屆大賽除設立廣州、佛山、江門、東莞等省內賽區，還有廣西賽區、高校賽區等，更特設港澳地區及海外組，來自美國、加拿大、紐西蘭、法國、英國、澳洲、日本、新加坡、匈牙利、尼日利亞、中國香港、中國澳門等全球各地的粵劇粵曲從業人員和愛好者參賽比拼、競爭激烈。

演唱賽選手分為青少年組、成年組、老年組等，各賽區設海選、初賽、複賽、決賽，在決賽中榮獲金、銀、銅等選手進入大賽半決賽、總決賽、復活賽等賽事，最終選出金、銀、銅等獎項及網路人氣獎、最佳台風獎、創新獎、最受媒體歡迎獎、最具潛質獎等單項獎，並且每一位獲獎選手均獲「全球微粵曲大賽推廣大使」大獎。歷屆參賽人數不斷創新高，共吸引全球近萬名選手報名參賽，充分體現了大賽深厚的群眾基礎，以及廣泛的吸引力和影響力。

 

全球微粵曲大賽作品創作賽

大賽籌委會在2018年創辦了「全球微粵曲大賽首屆作品創作賽」，參賽作品面向全球徵集，既可以是粵劇粵曲作品，也可以是包含了粵劇粵曲元素的多樣性音樂作品，令「微粵曲」這一概念更加豐滿。

大賽設粵港澳大灣區賽區及海外賽區，特邀粵港澳及海外的粵劇曲藝名家、表演藝術家、流行音樂界著名音樂人、粵劇曲藝界編劇撰曲家組成評委會，分別評選出金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、十大金曲、20強入圍作品、30強入圍作品等若干獎項。而每一屆的作品創作賽均舉辦盛大的頒獎典禮晚會，一方面向各獎項的獲獎選手逐一頒發獲獎證書、獎盃和獎金等，另一方面運用多元化新媒體手段，將最新獲獎的微粵曲作品首次向線上線下的廣大粵曲知音展演。

「創作賽」不斷激發嶺南曲藝創作的新熱潮，如今已經成為一個具有一定社會知名度、美譽度和全球影響力的粵劇曲藝文化品牌，更成為一個創新性運用融媒手段進行立體傳播的廣電範例。

 

優秀作品雲直播

「全球微粵曲大賽」最近榮獲第二屆粵港澳大灣區文藝創新論壇「優秀文藝創新案例」。「雲直播」活動旨在用微粵曲精品向世界講好中國故事、灣區故事、廣東故事，推動中華優秀傳統文化走向世界。活動邀請來自五大洲不同膚色的粵曲愛好者及從業員，齊聚「雲端」，演繹歷屆作品中的22首微粵曲精品。

「雲直播」於2023年1月12日正式演出。參演嘉賓包括來自中國內地、香港及澳門，以及來自美國、英國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、匈牙利、喀麥隆等地的粵劇曲藝演員及粵曲愛好者。五大洲不同膚色人種齊唱粵韻，為整場展演增添了絢麗色彩。

「文化進萬家——全球微粵曲大賽歷屆作品創作賽」優秀作品展演系列活動

通過「互聯網+融媒體+傳統平台」的立體傳播模式，「文化進萬家——全球微粵曲大賽歷屆作品創作賽」優秀作品展演系列活動分別在廣州、佛山、江門、東莞等地舉辦，讓傳統文化插上現代科技的翅膀，引起很大反響。

 

團結一致

參與歷屆大賽的各個單位和團體，一直以來團結一致、緊密合作，通過「演唱賽」培養了一大批粵劇曲藝的新星，亦通過「作品創作賽」發掘和培養一大批粵曲創作人材，為傳統文化的創新、傳承和發展作出重要貢獻。

參與歷屆大賽的組織機構包括：

（一）指導單位：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

（二）主辦單位：南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司、明報

（三）聯合主辦：廣州市文化館、廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局、香港粵劇演員會、中國戲劇曲藝家協會澳門聯誼會

（四）協辦單位：廣東省各地市曲協、中國曲藝家協會香港會員分會、粵劇藝術博物館、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、澳門曲藝家協會、美西八和會館、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

 

創新驅動 亮點突出

（一）「微」字富具創新

「全球微粵曲大賽」自始至終運用新媒體手段，在全球各地廣泛地傳承和弘揚優秀傳統文化，將傳統嶺南文化融入時代創新元素。

（二）立足嶺南輻射全球

歷屆活動得到中國香港、中國澳門等地區，以及美國、英國、加拿大、日本、澳大利亞、新加坡等國家粵曲團體和華人社團的支持配合。

（三）兼收並蓄 融會貫通

微粵曲與傳統粵曲一樣，都是既善於大膽吸收各種優秀文化元素，但又保持自身嶺南特色的作品，然而微粵曲在創新上步子邁得更大一些，將流行音樂、京劇、川劇等融入傳統粵曲，編曲方面以流行音樂為主，同步融入傳統戲劇曲藝特色，是傳統文化和流行音樂融合運用的一次新嘗試。

（四）各界支持 名家助陣

大賽始創時，廣州市原市長、廣州市振興粵劇基金會會長黎子流率先為大賽題寫主題詞，並提議廣州市振興粵劇基金會等機構和單位大力支持大賽的舉辦。粵劇曲藝界眾多表演藝術家積極參與，權威性和影響力得到逐步提高。

（五）傳統媒體與新媒體的融合

大賽受到海內外眾多媒體的關注和報道，並不斷探索運用融媒思路打造傳統曲藝賽事的品牌聚合效應，充分利用廣播、電視、互聯網、兩微一端、短視頻平台、音像出版等媒介載體合力傳播。大賽舉辦至今，全網搜索及閱讀量超3,000萬，累計超過5,000萬人次通過賽事網上直播線上收聽觀看，在傳播力、影響力等方面成績斐然。

（六）新人輩出 精品湧現

「演唱賽」參賽者從四、五歲孩童到八十歲長者，一股熱愛粵劇粵曲的熱潮不斷蔓延到全省乃至全球各地，不少獲獎選手已逐漸成為粵劇曲藝舞台上的佼佼者和中堅力量。

「創作賽」精品佳作不斷湧現，至今為止，面向海內外徵集了超過600多首的微粵曲作品，已評選出超過150首獲獎作品，精心錄製了其中近70首優秀獲獎作品面向全球推廣。

 

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更新時間:2023-10-28 05:24
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