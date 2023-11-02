嘉華國際楊景輝：一線核心舊區具重建價值 市場呼喚文化精品住宅

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

舊區配套往往更成熟

對於嘉華國際在內地的發展，楊景輝坦言，他們的優勢在於財務穩健，同時亦深耕核心城市多年，特別是對於舊城區的重建改造，不但有往績可溯，更累積了不少經驗。據知去年他們便在廣州黃埔區成功取得一個舊城改造項目，該個位於魚珠片區的項目佔地面積2.2萬平方米，是與一家國企合作，現正進行前期工作，預計明年動工。

楊景輝又指出，其實經多年來的城市發展，不少核心區已顯得老舊，未能與時並進，但同時這些核心區又享有交通配套以至醫療教育等成熟資源的優勢，改造成功後的吸引力是相當大的。

港式國際DNA精品的價值

內地房地產的過去發展，其中有一點頗受市場詬病，便是千城一面，甚至乎商場，喜愛逛街的人士每每亦有「很大，但很類似」的說法。

對此，嘉華國際的「嘉系」作品便顯得頗具風格，首先是港式國際DNA的存在，加上是做「精品」，所以每個樓盤屋苑也會視乎其特色而設計；特別是其中的「港式路線」，更加屬於「擴大版」，楊景輝亦直言這是他們一直以來的賣點。同時，由於以精品為目標，所以他們對細節亦相當重視，例如在單位的設計和配置，便不惜工本，以貼心為上。同時，為了給業主更適切的服務，他們的自設商場，亦採取只租不賣的方案，務求引入更好的店舖。

也所以，楊景輝直言，他們不會「要錢唔要貨」，一則是有這個實力，另外則是他們的作品是「物有所值」！

九零後買家的要求

對於目前的內地中高端房地產市場，以至嘉華國際的客戶群，楊景輝透露，九零後是主力，而他們對於寓所以外的小區生活水準，也有更高的要求，其中便包括精神文明和運動文明；大概可分為四個方面，一是小區要有足夠的生活空間，可供運動，親子以至適合老人家的設施。其二是交通，必須成熟和方便。第三是必須有足夠的教育資源。至於第四則是必須有足夠的綠化和文化品味。

也因此，嘉華國際在每個作品中，都有一個相同的標誌，便是「家」的感覺，他們會設計有酒店風格的入門大堂，讓業主回來時感到舒適，即如庭院的設計亦然，此外，文化藝術元素亦不會缺席。

配置人民幣資產時機來了

對於歷經風雨的房地產市場，楊景輝認為，因應港幣兌人民幣處於強勢，除了自住以外，目前在一線城市，不失為將部分資產轉化為人民幣資產的時機。首先，房地產是經濟發展的必要元素，亦是民生產品，目前核心區的市場成交量和樓價，已經顯見回穩，只是不同的核心區或有先後之分，例如廣州會快些，東莞或需多一點時間，值得考慮。

東莞「騰籠換鳥」成功 茶山鎮宜居宜遊

港人對東莞絕不陌生，在早年已有大批港人在樟木頭或常平置業。東莞經歷金融海嘯及掃黃後，積極推動產業升級轉型，吸納高科技公司進駐，至今已成功「騰籠換鳥」，由以往製造業及服務業的繁盛之地，轉身成為先進製造業及高新科技產業的基地。華為總部落戶東莞松山湖，便為當地經濟發展帶來強大動力。

事實上東莞背靠廣州，前擁深圳及香港，是大灣區重要的樞紐城市之一，常住人口現已突破千萬，GDP亦超過萬億元人民幣，但生活節奏及生活成本都低於這些城市。現時東莞的商場及寫字樓主要集中在東城及南城，松山湖聚焦高新科技產業，茶山鎮區則屬於宜居宜遊之地，城市綠化環境美好。

嘉譽灣Bayview豪宅 江景可人

嘉譽灣是嘉華國際致力發展精品住宅項目，坐落茶山鎮區的茶山新城住宅區，距離東莞站僅10至12分鐘車程。項目佔地約8.8萬平方米，提供1,196個三房至五房單位，戶戶南向，沿寒溪河而建，獨佔逾600米一線江景。屋苑內還設有相當於10個標準足球場面積的園林景致，配套50米長的游泳池，綠化率約43%，容積率約1.8，因此樓與樓之間空間寬闊，並可擁有優美的綠化環境。嘉華國際（廣州及東莞）市場及銷售助理總經理彭程表示，「這裏天然環境好，朝早是被雀鳥聲叫醒的。」

嘉譽灣在疫情期間開售至今兩年，頗受買家青睞，最近香港更有同鄉會組團乘坐5至6部大巴到樓盤參觀。相對片區內其他項目最大面積的單位僅150平方米左右，嘉譽灣設有兩戶打通合共面積達188平方米的「大平層」，也有232平方米的複式單位的「空中別墅」。據悉，茶山區目前均價介乎每平方米2萬元至2萬5千元（人民幣，下同），區內存量供應不少，但去貨量排名東莞第二位。據知最近片區更有嘉華系的複式單位成功售出，成交價是每平方米29,000萬元。

江景樓王供港選購

目前嘉譽灣現已售出半數單位，當中一半買家是東莞的廠家及老闆，約有4%是醫生。彭程透露，餘下待售單位全是頭排一線江景。現推出T15幢無敵江景樓王單位予香港買家，涉及約100伙，提供樓價8%折扣回贈，另首十套單位額外回贈人民幣88,000元大禮包。目前項目委託中原及美聯代理銷售，在9月曾舉辦睇樓團試水溫，也有安排一對一對接服務，查詢反應熱烈，他對產品銷售顯得很有信心。

茶山鎮區坐擁兩個TOD交通樞紐，包括東莞站及茶山站。項目距離東莞火車站僅2.5公里，到松山湖只需半小時。利用廣深港高鐵、港深城軌、港深高速等，可1小時到達廣州、深圳、香港等重要城市，暢享大灣區1小時生活圈。據悉，桑茶快線也快將開通，屆時到東城主城區只需15分鐘車程可達。

配套齊全 醫院學校俱備

彭程透露，當地醫療設施完善，在石龍區設有三甲醫院及港資營辦的東華醫院，亦有金牌家庭醫生，提供網上問診及藥物送遞上門服務。學校方面則有私營的光正學校、東華學校、茶山中學等多間學校選擇，到廣州南沙民心港人子弟學校也只是一小時左右車程。

嘉譽灣由15座住宅組成，現在推售第4幢及專為港人而設的第15幢，售價為每平方米約26,000元。目前在售單位建築面積由1,055至1,432平方呎，精裝三或四房，全屋配備國際知名品牌家庭用品，包括西門子電子門鎖、西門子廚房三件套、歐派廚櫃、科勒衛浴設施等。項目住宅部分已落成，園林亦已全部完工。由嘉華國際旗下嘉英物業管理，提供貼心專業的港式管理服務。

為滿足現今住戶對健康及生活質素的追求，嘉華國際在商業配套方面多花心思，現已有咖啡店、便利店、中醫養生館進駐，在項目完成銷售後，銷售中心將以健身運動產業為招租對象，滿足住戶健康生活的追求。

此外，嘉譽灣周邊生活配套完備，屋苑旁邊有政府打造的新城公園，有跑道、草坪、籃球場、兒童遊樂設施、長者康體設施、書舍等可供住戶享用。步行5分鐘內有近一兩年落成的茶山圖書館、茶花廣場及茶山體育館，5分鐘車程可到政務中心。

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