大灣區青年基金與商湯推動 「GenRobo機械新人類計劃」

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過去兩年，「GenRobo機械新人類計劃」已培訓逾2,200名本港中小學生，透過該計劃激發了學生對人工智能、機械人以及程式設計的興趣，培養其探索精神，提升了學生的編程能力以及運用技術解決實際問題的綜合能力。

學生親身體驗SenseStorm機械人

今屆課程由Trumptech尊科承辦，有別於坊間的AI課程，主要分為兩個部分，第一部分學生將於粵港澳大灣區青年AI發展中心及商湯科技總部參加3小時的「商湯AI體驗工作坊」，以親身體驗的方式認識人工智能最新的技術及發展。課程運用商湯科技公司設計的SenseStorm機械人，是業內領先的AI教育機械人套件。套裝內含充足的積木，以及賦予機械人環境感知能力的電子硬件，為學生發揮創意提供平台，讓他們實踐想法。

明年初舉辦大灣區AI體驗交流團

課程第二部分，各參加學校將挑選出4名優秀學生組隊，即共112名學生組成28支隊伍，參加9小時的「進階AI課程」，以及明年初舉辦的大灣區AI體驗交流團。隨後，該28支隊伍，將參加AI工程師比賽進行角逐，驗收學習成果。

此次培訓課程、交流團及參賽費用，均由大灣區青年基金資助。大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬表示，大灣區青年基金著重香港青少年多元發展，連續三年資助基層學生接觸AI科技，透過AI能培訓，期望讓香港青少年更好地裝備自己，參與未來大灣區創科發展。

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