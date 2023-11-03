灣區速遞：珠海經港珠澳大橋往返深圳巴士開通

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據悉，新開的客運班線，東往西方向為深圳灣口岸—香港口岸—港珠澳大橋—珠海口岸—澳門口岸，發車時間為8時35分至17時35分，每小時一班，共10個班次；西往東方向為澳門口岸—珠海口岸—港珠澳大橋—香港口岸—深圳灣口岸，發車時間為9時20分至19時50分，每小時一班，共11個班次。

經乘客親身試驗，乘坐跨境巴士從珠澳口岸人工島出發，沿港珠澳大橋抵達香港口岸，在該口岸辦理入境手續後，繼續乘坐跨境巴士直達深圳灣口岸，全程僅需75分鐘。

澳門發布未來五年規劃 四大產業將迎利好

澳門特區政府日前正式公布首個全面系統的產業發展規劃——《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》。規劃提出未來五年經濟適度多元發展的具體目標、主要任務和重點專案，引導社會投資方向及居民發展方向，加快推動澳門經濟適度多元、可持續和高品質發展。

規劃共提出107項主要任務，215個重點項目。其中提到加快發展中醫藥大健康產業、現代金融業、高新技術產業、會展商貿及文化體育等產業。逐步提升四大產業的比重，不斷增強經濟的發展動能和綜合競爭力，爭取未來非博彩業佔本地生產總值約六成的比重。

規劃指出，澳門將推動綜合旅遊休閒業多元發展。通過「旅遊+」發展模式，深化與粵港澳大灣區和橫琴深合區合作，加快建設集美食、度假、觀光、購物、娛樂、文化、醫療、體育等元素為一體的綜合旅遊休閒目的地。

規劃提到，澳門將加快發展中醫藥大健康產業，基本形成中醫藥產學研全鏈條的發展，充分發揮澳門協和醫院作用，逐步建設「國家區域醫療中心」。

規劃明確澳門將促進現代金融業發展，爭取金融業態更加豐富，金融軟硬基礎建設更加完善，金融業在澳門本地生產總值及就業人口的佔比進一步提高。爭取金融業佔本地生產總值的比重在規劃期維持在10%以上。

未來五年，澳門高新技術產業逐步發展，科技創新體制基本建立，積體電路、生物醫藥以及數位科技等領域的科技創新實力明顯增強，科技產業產值逐步提升。

港珠澳大橋香港口岸設自助服務機 可報失財物及非緊急案件

香港特區政府警務處本月起於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的員警報案中心外設置首個陸路邊境管制站自助服務機，為有需要的市民及旅客提供24小時的便捷服務，讓他們可以透過電子平台處理報失財物及非緊急案件。

粵港澳合建人才評價工作站 推「一試多證」

粵港澳三地政府部門日前在廣州市南沙區舉辦「粵港技能人才評價合作框架協議簽署暨粵港澳合作技能人才評價工作站揭牌儀式」，標誌「一試多證」技能人才評價合作正式落地廣州南沙，粵港澳三地合作全面升級。

「一試多證」計劃提供內地、香港及海外認可的專業資格/資歷認可，鼓勵終生學習，並有助僱主尋找合適人才。考生只須通過一個統一考試，便可取得多項專業認可，包括中國國家職業技能等級證書、香港專業能力評估證書、國際專業組織認證。相較於十年前粵港兩地正式開展「一試多證」考核，今次有更新升級。

香港勞工及福利局副局長何啟明表示，特區政府會創造更多有利條件，促進三地就推動合作辦學、職業實習實訓及交流，以及研究及開發等範疇加強合作，為大灣區發展共同培養合適的技術人才。

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