moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：碧桂園如期交付42萬個單位

【Presented by：WAW Creation】截止前三季度，碧桂園已在全國累計交付約42萬套房屋。踐行責任，多個項目實現交房即交證。其中，在2023年1-10月，碧桂園在浙江已成功交付21個項目20,672套，其中5個項目共5,439套實現提前收房。近日，浙江麗水碧桂園都會之光家園也如期交付1,095套。

【Presented by：WAW Creation

日前交付現場，麗水碧桂園都會之光家園項目儀式感滿滿，鋪設紅色地毯，從園林到樓棟門口都精心佈置，每戶陽台也妝點了紅色中國結。驗房過程中，項目為每戶業主安排一對一陪驗服務，陪同業主查看單位內的每個細節，積極記錄、及時回饋。

 

全齡配套

項目行銷總監趙璐介紹，項目遵循了全天候沉浸式社區建造理念。業主步入園區，迎面而來的是乾淨通透的建築立面，現代感十足的線條肌理。社區建造了風雨連廊，將每一幢樓連在一起，這不僅增加了社區景觀的空間層次，還為業主遮陽擋雨，任何天氣都可自在穿梭社區。

為了滿足全齡段業主的休閒娛樂需求，園內設置了多功能架空層，並根據不同的主題延展互動空間，包括健身區、閱讀區、童玩區、康樂區等，締造鄰里的交流活動空間。

 

嚴格驗收

碧桂園引進了第三方機構，在項目交付前進行全方位工程排查和驗收評估，發現問題立即回饋整改，達到合格分數後方能交付。就正如麗水碧桂園都會之光家園項目品質交付的背後，是嚴苛的驗收標準動作和多重把關。碧桂園浙江區域客戶關係部工作人員陳劍鋒表示，除了常規品控中的「工地開放日」之外，集團更進一步強化了專案交付前的風險評估工作，檢查點涵蓋室內、公區、屋面、外立面、園建綠化等共計800項內容。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1984.11984.6
港金1840618413
倫敦銀22.66022.700
鈀金1111.01131.0
鉑金922.9930.9
美電7.82437.8248
更新時間:2023-11-03 10:09
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】