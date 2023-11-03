市場信息：碧桂園如期交付42萬個單位

【Presented by：WAW Creation】

日前交付現場，麗水碧桂園都會之光家園項目儀式感滿滿，鋪設紅色地毯，從園林到樓棟門口都精心佈置，每戶陽台也妝點了紅色中國結。驗房過程中，項目為每戶業主安排一對一陪驗服務，陪同業主查看單位內的每個細節，積極記錄、及時回饋。

全齡配套

項目行銷總監趙璐介紹，項目遵循了全天候沉浸式社區建造理念。業主步入園區，迎面而來的是乾淨通透的建築立面，現代感十足的線條肌理。社區建造了風雨連廊，將每一幢樓連在一起，這不僅增加了社區景觀的空間層次，還為業主遮陽擋雨，任何天氣都可自在穿梭社區。

為了滿足全齡段業主的休閒娛樂需求，園內設置了多功能架空層，並根據不同的主題延展互動空間，包括健身區、閱讀區、童玩區、康樂區等，締造鄰里的交流活動空間。

嚴格驗收

碧桂園引進了第三方機構，在項目交付前進行全方位工程排查和驗收評估，發現問題立即回饋整改，達到合格分數後方能交付。就正如麗水碧桂園都會之光家園項目品質交付的背後，是嚴苛的驗收標準動作和多重把關。碧桂園浙江區域客戶關係部工作人員陳劍鋒表示，除了常規品控中的「工地開放日」之外，集團更進一步強化了專案交付前的風險評估工作，檢查點涵蓋室內、公區、屋面、外立面、園建綠化等共計800項內容。

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