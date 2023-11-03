市場快訊：廣州10月新房網簽創近5月新高

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樓市新政的熱度，正迅速向土地市場傳遞。10月8日，國慶假期後的首場土拍出現熱點：去年12月曾經遭遇流拍的天河梅花鋁廠地塊，在經歷了將近一年的回爐後，吸引了8家央國企爭搶至最高限價。最終由中鐵建搖號競得，折合樓面價52,714元人民幣/平方米，成功晉級廣州歷史第四高地價。

番禺新盤表現強勢

另一方面，今年中秋+國慶8天黃金周，市場成交活躍。十一假期廣州一手住宅實際開盤/加推約3,166套，較去年同期增加66%。推售主力集中在周邊，大多採用降價、一口價促銷策略，而番禺得益新政限購鬆綁的東風加持，整體去化表現相對亮眼。

10月番禺區域促銷力度雖然不算強力；但整體銷售氛圍熱烈，假期多個優質項目銷售現場爆滿。據廣州中原研究發部實地調研了解，在番禺限購政策放開後，市場湧現了不少來自「深圳、珠海」的買家，華南、萬博、科創城等多個板塊推售活躍。另外，為減少假期客戶出遊返鄉影響，番禺今年十一多個項目搶跑，而且表現亮眼；例如萬博長隆悅府於9月25日搶跑，當晚去化率超5成，為今年以來全新盤去化較好的項目之一，單盤去化率遠高於廣州平均水準。此外，羅邊村舊改項目星河盛世錦城亦在假期前開盤，現場人氣較旺，去化理想，98平方米的戶型基本售罄，僅剩幾套房源可售。

宜調整行銷策略吸客

研判後市，廣州中原研究發部認為在目前的大環境下，廣州各區域成交「冷熱分化」的態勢明顯，部分缺乏規劃利好、存貨較多，且政策利好並未偏向的區域，獲取客戶的難度依然較大。比如增城、南沙等區域表現略顯乏力，而番禺承借政策「東風」，多個板塊的優質項目強勢開盤、加推，銷售現場可謂「人頭湧湧」。

經歷新政首月刺激之後，展望11、12月市場成交將會進入調整階段，一方面中心區天河、海珠、荔灣等區全新盤將會持續吸引擁有「2年社保房票」的客戶入市，尤其是全新盤項目吸客能力更強。此外，取消限購後市場熱度較高的番禺、黃埔，將會保持較高去化水準。相比之下，其他區域的項目，則需要考慮調整行銷策略以吸引客戶；如加強管道促成交、或適時以價換量。

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