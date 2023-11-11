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加速融入 擁抱多元 2023 RAISE第六屆亞洲國際學校大會 明日香港啟動

【Presented by：WAW Creation】中國內地的國際學校為數不少，自1993年國際學校蜂擁建校以來，有資料顯示，早逾千間，疫情前仍以每年五十間的速度增加。首五屆在內地城市舉行的「RAISE亞洲國際學校大會」，第六屆則落戶香港，並以「加速融入 擁抱多元」為主題，期望可以促進內地和香港的學校合作交流，面向國際。

Presented by：WAW Creation

 

RAISE（Redefine Asian International Schools and Education），即重新定義亞洲學校和教育（亞洲國際學校大會）。據主辦單位頂思教育集團（下稱頂思）認為，隨着全球化和資訊化，許多國際學校都發展出自己的特色，探索出不同的教育實踐和落地方案。頂思希望透過RAISE大會，打破亞洲各國與地區間的邊界，加強學校間交流、溝通、分享，讓身處不同國家和地區的學校，吸收、融合、創新他人他校之長，從而實現各自的教育理想。

 

香港舉行將更國際化

頂思教育集團行政總裁馬曉平透露，今屆大會選擇香港的原因，其實不離「國際化」要素，除了香港相較內地城市更國際化，海外人士進出亦較易。此外，由於今年大會其中一個環節是「中國國際學校30年頒獎盛典」，設立傑出貢獻獎、特別貢獻獎、卓越成就獎及80後傑出校長獎，以表彰兩地優秀教育工作者、學校和集團。從品牌的層次而言，在香港舉辦相信會提高品牌影響力，亦更具紀念意義。

馬曉平又指，自2018年於上海舉辦首屆開始， RAISE大會是中國同類活動中規模最大和國際化程度最高的，每屆約1,500人參與，範圍基本覆蓋全國各地的國際學校。同時每場活動亦有五六百間學校參與。選址深圳的第二屆，除了美英加澳這些主流英語國家外，還邀請了自芬蘭、以色列、新加坡、南韓、日本、印度及泰國等地的校長。值得一提的是，大會的初心並不只是讓與會者學知識，而是重在交流，甚至找到合作資源。他強調，這裏所提的「國際學校」，其實指廣義的國際學校，並不單指純外籍學校，無論公立或私立學校，只要教授國際課程，均包括在內。

今次大會為期兩天，首日活動將於富豪機場酒店舉行，議程包括主題演講、圓桌論壇、姐妹學校聯盟啟動儀式及頒獎典禮；次日則在三所香港中小學舉行三場平行論壇。馬曉平表示，這番安排的目的是「讓內地學校來看看香港本土老牌學校是如何做國際教育，同時加強兩地互動交流。」他亦不諱言，希望頂思的品牌能在香港更好地落地，為香港教育界所熟知，進而提升品牌影響力。

 

啟動「姐妹學校聯盟」 打造無邊界平台

他續稱，因為今屆目標之一是促進香港與內地學校有更多合作，將於大會首日舉行「姐妹學校聯盟」計劃啟動儀式，該計劃希望先為香港與內地學校提供交流合作的平台，再擴闊至東南亞甚至全球各地學校。「我們姐妹學校聯盟和其他各類協會或學校牽頭設立的聯盟不同，我們更廣泛、更多元，打破『強強聯合』的模式。」他進一步解釋，現時有像英國G5 超級精英大學聯盟或者C9中國九校聯盟，「第二梯隊的學校是否永遠沒有機會和第一梯隊坐在一起？」其實國際學校有不同梯隊的學校，他反而希望能創辦一個聯盟，「讓大家形成一個平等無邊界平台」。

此外，其他聯盟大多是會員自治，但頂思下的聯盟則有專職人士管理，等同一家商業公司，但因此也更靈活。馬曉平舉例指，當學校有合作需求時，聯盟會直接幫忙尋找可對接資源，「我們其實是政府部門的一個補充，並非要替代……很多政府牽頭發起的意向合作項目，簽約後如何推進往往成為桎梏，但我們本身有媒體、有大會、有培訓，還有各種各樣的行業報告等等，我們能使這件事不只是停留在表面，而能實實在在地用專業把聯盟做起來。在此基礎上，我們還可以找到一些商業合作。」他更強調，希望香港的教育工作者和學生盡可能到中國的中西部地區考察交流，了解更多元的中國。

 

RAISE2023第六屆亞洲國際學校大會暨國際學校30年頒獎盛典

日期：11月10-11日

主辦方：粵港澳大灣區教育發展協會、頂思教育集團

協辦方：集思未來

支持方：香港直接資助學校議會、北京師範大學灣區國際商學院、英國文化協會

查詢：電話﹕021-60768001 

手機：15026892682（微信同號）

電郵：topevent@topschools.com

 

內地國際教育學校發展方興未艾

國際學校在中國的發展可追溯至1912年，當時已有美國學校在上海建校，隨後斷斷續續有一些外籍學校落址中國。馬曉平憶述，中國國際學校的主要發展還要從1993年開始算起，截至目前中國民辦學校數量較多，不過有些傳統的公立學校國際部質素甚至略勝一籌。

然每個地區的形態、特色也略有不同，例如上海發展相對均衡，其民辦學校和外籍學校發展是目前內地發展最好的。至於北京，則以公立學校的國際部為主，實力很強，生源優質；廣州的國際教育同樣以公立學校為主，深圳目前來說民辦學校的國際教育更好，但是公立學校中也有兩三個表表者，例如深圳高級中學、深圳外國語學校高中部、深圳中學。他又提到，眾所周知的深圳國際交流學院，被視為「全亞洲最好的國際學校」，單單一屆便可培養出47個斬獲「牛劍」（牛津劍橋）offer的學生。除了北上廣深，一定要提以民辦為主的蘇州，比如蘇州外國語學校、領科、德威、常熟UWC四所學校，其中UWC從綜合升學來講，現可位列中國前三 。中西部學校中，則以成都為代表。

 

大灣區發展潛力大

談到大灣區的國際教育現狀，馬曉平分析，中國國際學校數量最多的省是廣東，因為有深圳和廣州兩個一線城市，加上佛山、東莞的國際教育質量亦達上佳水平。但他認為，辦學品質離北京和上海尚有距離，但由於其發展還處於上升階段，無論教育主管部門，還是家長和從業者，對國際教育的認可度愈來愈高，加上人口增長和經濟活力遙遙領先其他地區，因此潛力巨大。

馬曉平又指出，香港國際教育起步早、根基好，在保證升學成果的基礎上又保證了教育品質，形成一個良性循環。相比之下，內地與香港家長對國際學校的認知尚存差距，內地家長更加看重升學結果，香港家長亦會衡量學校的理念、師資與課程設置等條件。不過他認為，觀念上的差距正在快速縮小，「未來五年至十年，兩地家庭對優質教育的看法將會趨同」。

 

「走出去」和「引進來」

近年來，無論是政府的還是民間的，都有走出去的華文國際學校。有公立名校到海外辦學，亦有民間學校與海外學校合作辦學，還有很多中國企業和投資人到東南亞辦學。在這個「走出去」和「引進來」的過程中，頂思發揮重要的作用。馬曉平提到，「主要在引進方面，我們做品牌傳播的同時，也會幫學校介紹一些國外品牌。例如現在國內有中外合作辦學的趨勢，根據中外合作辦學相關的法律條文，如果內地高中要開設國際課程，必須要找一所國外學校合作。」在這方面，頂思已經在江蘇和廣東推進一些合作項目，聯絡了三所英國學校、一所美國學校、一所加拿大學校，有意向與中國學校合作辦學。在「走出去」方面，頂思暫時將重點放在傳播方面，幫助中國的國際學校在當地擴大知名度。

 

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更新時間:2023-11-11 06:13
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