嘉云匯·云廷落戶花都 打造廣花新城優質宜居地

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作為「廣花新城板塊」的標杆項目，嘉云匯·云廷主張Amazing Living生活理念設計。項目設有約8.5萬平方米生態園林，園林景觀錯落有致，還配有星空泳池、環形跑道、籃球場、兒童天地等全齡活動空間，綠化高達35%，給住戶奢享綠色生活時光。

現樓單位 適合年輕客群

嘉云匯·云廷分三期發展，據悉第一期12座1,500戶已全部驗收，推售的500個單位亦已有300戶入住，預計在明年第一季將推出二號樓的百多個單位。嘉華國際（廣州及東莞）市場及銷售助理總經理彭程表示，項目的每個戶型最初設計也是盡量提煉優點，二號樓採用兩梯四伙設計，大部分是116平方米三房單位，並有少量兩房單位。他認為朝向是首要的，景觀是其次。項目基本上是南向無遮擋，擁有良好採光及通風，眺望社區園林的單位景觀開揚，均價約每平方18,000元人民幣左右。

彭程指出，項目很受廣州白雲區的客戶歡迎，因為市區樓價貴或樓宇密度高，居民想改善生活，就選擇在此享受嘉華優越品質及生活配套，亦不需承受太大樓價壓力。另外，項目的車位比例為1：1.2，車位數目充裕，收費比市區便宜，買車養車容易。他強調，項目設計以面向九零後追求高品質生活的年輕客群為目標，單位設計舒適寬敞，社區配套一應俱全，可給年輕客及市區客在此享受悠閒的「第三空間」。

商圈環繞 高速路通達

嘉云匯‧云廷位處白雲區及花都區的交匯處，毗連三大商圈，包括廣州北站核心樞紐、臨空經濟示範區及白雲新城CBD機場，打造出廣花新城的發展。嘉華嘉云匯高級銷售經理黃郁檸表示，項目位於廣花新城核心，連接的廣花快速路，長約18.4公里，雙向八車道，全程不設紅錄燈，預計今年底通車。落成後到廣州荔灣或越秀核心的通勤時間將可縮短一半，享受同城廣州半小時生活圈，一小時可達東莞或肇慶的便利。

項目區位優越，醫療、教育及公園齊備，自帶約2.4萬平方米的嘉薈購物中心，設計概念源自嘉華主席及董事總經理呂志和博士到訪澳洲黃金海岸太平洋購物中心而來。黃郁檸透露，現時已有眾多商戶落實入駐，包括有配套露天泳池的健身會所、生活超市、美食街、兒童遊樂及教育培訓等設施等，預計明年首季開業。另外，項目自建嘉爵幼稚園及嘉行中小學，可滿足小朋友12年公立教育的需要，區內還有知名的港雅中學及黃廣學校可供選擇。約10分鐘車程即可達寬敞的花都濕地公園，是跑步、踏單車的好去處。

看好未來社區變化

廣花新城現時建有三大住宅小區。黃郁檸指出，連同嘉云匯‧云廷在內共提供兩萬個住宅單位，片區商業配套齊全，發展已見成熟。相信路通財通，預計隨着地鐵8號線2028年通車，會為社區帶來很大變化。

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