市場信息：第五屆國際水協會深圳開幕 構建多元協作交流平台

【Presented by：WAW Creation】

The 5th International Water Association Resource Recovery Conference由哈爾濱工業大學（深圳）、深圳市環境水務集團有限公司和IWA Resource Recovery Cluster承辦，深圳市環境科學學會、城市水資源與水環境國家重點實驗室和中國感測器與物聯網產業聯盟智慧環境與水務專委會協辦。會議彙聚了國內外多位院士、頂尖學者和產業領航者，共同探討資源迴圈利用領域的重要議題，1,000餘位代表現場參會，50萬人線上參會。開幕式由大會主席、哈爾濱工業大學（深圳）王愛傑教授主持。

大會主題是「資源迴圈利用：從創新到實踐」，精選組織了10個專題論壇、5個學術工作坊、10場大會報告、35場主旨報告、27場邀請報告，60場高水準的口頭報告和172份海報展示。

王愛傑教授在致歡迎詞時表示，保護地球上有限的資源至關重要，資源迴圈利用是全球可持續發展議題的重中之重。是次會議彙聚了來自世界各地的頂尖學者和業界精英，旨在把握機遇、激發創造精神、積極建立合作關係，共同致力於人類的福祉和可持續發展的未來。

隨後，哈爾濱工業大學（深圳）校長黃玉東、IWA Resource Recovery Cluster主席Ana Soares和聯席主席Olaf van de Kolk、IWA執行主席Kara Vairavamoorthy、中國發明協會黨委書記余華榮分別致辭。其中比利時根特大學Willy Verstraete院士回顧了IWA Resource Recovery Cluster十年來的發展歷程。深圳市副市長張華則指，深圳是一座超大型城市，也是水資源嚴重缺乏的城市，深圳高度重視水資源的保護和迴圈利用，堅持開源節流，率先實行階梯水價制度，著力優化提升用水效率，加快探索更高品質、更加綠色的可持續發展之路。

大會並設10個專題論壇，分別聚焦水安全與再利用、廢棄資源高值化與再利用、生物能源化與利用、交叉創新與實踐應用、資料資源與資料經濟、環境可持續管理等重要議題。同期舉行的5場學術工作坊，由對話科技期刊主編到中美華人科學家論壇，同樣聚焦科技創新實踐和前沿研究領域。

閉幕日的大會報告環節由IWA Resource Recovery Cluster聯席主席Olaf van de Kolk和香港科技大學陳光浩教授共同主持。中國科學院生態環境研究中心、清華大學曲久輝院士，荷蘭WETSUS水科技研究中心Cees Buisman院士，哈爾濱工業大學馬軍院士，香港城市大學袁志國院士，美國密西根大學Glen T. Daigger院士作大會報告。

至於下一屆國際水協會資源回收會議，則將於2025年在荷蘭城市萊瓦頓（Leeuwarden）舉行。

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