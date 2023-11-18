2023RAISE亞洲國際學校大會 加速融合 推動教育國際化

日前，2023RAISE亞洲國際學校大會（下稱「RAISE大會」）在香港舉辦，回顧中國國際教育發展的同時，亦面向未來教育探討合適路向。為期一天半的活動，近500位來自中國及世界各地的教育專家、學者、校長和老師共聚一堂，互相交流及學習。大會更為學校與教育工作者個人頒發教育大獎，予以表彰。

Presented by：WAW Creation

有道是「十年樹木，百年樹人」，教育工作者亦深知，面對快速變化的社會，教育工作不可固守成規的道理。因此，本屆RAISE大會以「加速融合，擁抱多元」為主題，對當下亞洲國際教育環境作出回應。

今年，RAISE大會邁入第六屆，由頂思教育集團及粵港澳大灣區教育發展協會聯合主辦、集思未來協辦，並由香港直接資助學校議會、北京師範大學灣區國際商學院以及英國文化協會特別支持。

在日前由香港專業教育出版社教育信息研究院發布的「粵港澳大灣區最具教育競爭力國際學校50強榜單」中，香港26所，深圳10所，廣州7所，佛山、惠州及珠海各2所，澳門1所入圍。香港的優質國際化教育歷史悠久、底蘊深厚有目共睹，相信亦是本屆大會首次選址香港的重要原因。

粵港澳大灣區教育發展協會執行會長鄒舒寄在致辭中表示，香港是鏈接全球的重要中心點，在擁抱創新的多元化時代，香港作為中外文化交流中心，在教育領域的「引進來」和「走出去」過程中亦將發揮重要作用。

中國國際教育百花齊放

在活動現場，各路從業者紛紛分享經驗，提出暢想，其中很多發言者都不約而同提到了「教育創新」。香港教育局前局長吳克儉認為，解決教育問題的關鍵辦法就是持續創新。在他看來，教育的目標之一是為學生提供多樣化、高質量以及與未來相關的教育體驗。那麼，辦教育就要先確定服務對象、確立培養目標以及確定的行動方案。

近年來，中國內地提供國際教育的學校增速較快，各類課程百花齊放，尤其在粵港澳大灣區，除了佔主流的英式課程和A-Level課程外，還新增設港澳課程和新加坡課程。香港立法會議員鄧飛特別提到香港中學文憑（DSE）課程在國際上認可度不斷提高，中國教育部自2011年起推出內地高校招收DSE課程學生，截至2023/24學年參與的內地高等院校增至132所，海外超過300所高等院校認可。而且，香港DSE正在走進內地基礎教育學校，為學校的課程發展和學生的升學路徑打開新思路。

關於中國基礎教育，曾參與教育改革工作的中國教育學會第七、八屆理事會副會長尹後慶則強調「中外互鑑」的意義重大。活動前一日，在法國巴黎舉行的聯合國教科文組織第42屆大會全票通過了在上海設立「教科文組織國際STEM教育研究所」的決議，他認為此中心首次落戶中國，意味着教育融通中外將勢不可擋。對於全球應對新科技革命帶來的挑戰、加快實現教育2030目標具有重要意義。

學生培養、教師發展、技術創新缺一不可

教育的完整生活包括學生培養、教師發展以及技術創新所形成的完整生態鏈，在這一部分的討論中，北京順義國際學校校長Daniel K. Rubenstein結合實踐，分享形成牢固的同伴友誼如何幫助學生獲得快樂與學業成功。他提出「互惠友誼框架」，列舉一些有助於建立和維持互惠關係的原則與策略，例如行為的模仿、物體與思想的交換、共同的經歷、共享知識等。

香港九龍三育中學校長梁詠梅在會上分享「如何透過推動學習空間數據技術激發學生潛能」的故事。在她的推動下，學校在應用IT技術教學改革方面，是香港同類學校之間的領頭羊和標竿。她提到，所有人生活在智慧裝置無處不在的現代社會，每分鐘產生很多資料。把這些資料連接起來加以善用，便能挖掘隱藏的模式和優勢，從而引領更好的決策、提高效率、優化資源管理和應對危機的能力。

惠靈頓（中國）首席總校長Julian Jeffrey圍繞「賦能員工、學校及集團共成長路徑」分享了「教師幸福關懷與參與度」模型，即「70-20-10」的學習模型，七成透過體驗實踐學習，二成是在社交和潛移默化中習得，百分之十是包括課程在內的正式學習獲得，從而建立形式多樣的教職人才培養項目，創新人才培養模式。

在分論壇環節，來自常熟的UWC世界聯合學院、北京師範大學灣區國際商學院、香港英華書院、英國文化教育協會等多所學校和機構的專家、學者和校長們帶來教育實踐分享及未來教育前沿思考。

「姊妹學校聯盟」正式啟動

據悉，自2004年至今，香港多所學校已與北京市、上海市、寧波市、廣東省、四川省、浙江省及福建省的多所學校締結「姊妹學校」。為了幫助內地與港澳地區學校更加便捷地連接，共享教育創新成果，粵港澳大灣區教育發展協會、香港直接資助學校議會聯同頂思成立「姊妹學校聯盟」（SSA）。據粵港澳大灣區教育發展協會會長關俊華介紹，創辦該平台的目標是提供資源、培訓和指導，以協助學校建立和支持「姊妹學校聯盟」的發展與運作。

融合與連接成為教育轉型中的發展趨勢，教育從業者亦需要支援。作為教育行業發展平台，頂思和粵港澳大灣區教育發展協會有着同樣的願景。正如頂思聯合創始人、CEO徐康樂強調，「希望透過高質量的行業會議構築有利於創新的生態環境，為培養創新人才、創造性地解決教育轉型中的問題，提供更多解決方案和資源支持。」

探討課程融合與專業發展 打破邊界 開創多元發展

大會今年舉辦三場主題論壇，促進業界專業交流。隨時代不斷變遷，亞洲許多國際教育機構都積極開展教育改革，探索出更新穎更多元的教育實踐及落地方案，推動亞洲教育走向國際化。「課程融合與專業發展」主題論壇於11月11日在禮賢會彭學高紀念中學舉行，通過論壇有助打破地域邊界，加強學校之間的交流、融合與創新。出席嘉賓在台上無私分享課程融合的實踐方法及心得，為參加者帶來眾多啟發及參考價值，推動業界進行課程改革及提升專業水平。

活動得到多個在中國內地的辦學機構支持，分享他們在融合教育方面的看法及方案。內容涵蓋了哈羅禮德學校的課程融合之旅、STEAM教育與國際課程融合的協同效應、貫通學習：培養學生綜合素養的有效路徑，嘉賓們亦分享了五育融合、IB課程幫助學生學習及成長，並且解碼課程融合的可能性，內容豐富多元，令參加者充滿得著。

自設課程 滿足合規及學校理念

亞洲國際學校有限公司集團雙語教育總監徐冷吉表示，2020年第一所哈羅禮德學校在海口正式開幕，這是針對中國學生的一個12年一貫制學校，提供雙語融合課程，既保留了哈羅的精華及課程特色，也培養學生「百年傳承，學術卓越」、中英雙語能力及身份認同，最終達到哈羅式的教育全面發展，培養學生無限可能。

「對學校而言，課程是學校的根基。」徐冷吉解釋要進行融合教育，原因在於他們想要在合規的範圍內教授中國義務教育的課程，同時也需要一個課程能夠實現學校的理念及課程特色，滿足發展及發揮學生不同潛能的教學需求。基於這兩個因素，很需要自行設計融合課程，並需達到清晰性、一致性、連貫性、國際協作、學校文化的需求。而課程更要從三方面，包括「The What」、教學法及學業質量標準與描述進行考慮。最終希望做到所有哈羅禮德學校，有一個統一及融合的課程，能夠藉此打破壁壘，在他們的課程框架下，無論是中國教師或外國教師都能共同協作，教授哈羅自己開發的課程，而不是各自在教授中國義務課程或國際課程。

將科學教育融入國際課程

「面對百變時代，我們要給學生什麼能力？」愛莎國際教育集團學術中心副總監、武漢愛莎文華學校總校長賈茜表示，想到的是兩個字：「科技」。她表示，科學教育是學生未來必須要具備的能力。美國有一所2013年創立的學校，用十年時間躍升至美國私立學校的第二名。對於一所新學校能夠戰勝百年老校，她最大感受是：「科技教育引領我們整個課程體系。」她認為應要把科學教育融合到國際課程體系當中，並要讓科學教育儘快走進課堂。

賈茜指，美國的科學教育不斷改革及發展，原因這是國家之爭、人才之爭及科技之爭。中國也早已關注、發布及提倡開展科學教育。而作為國際教育從業者，在將國際課程帶到中國的時候，也應該將國外更先進的課程、教育理念及課程體系帶到中國，這是要做及要馬上做的。

她從STEAM教育學習的意義和方向、把STEAM教育跟IBDP三大核心課程的首機融合及系統發展等方面進行分享。最後總結：「STEAM教育是全人教育的最好途徑，將學生的知識、能力、品格、團隊合作、社會責任及使命感，都在當中建立起來。」