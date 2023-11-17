moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：樓市已見底 買房好時機

【Presented by：WAW Creation】住建局資料顯示，10月深圳一手住宅網簽2,654套，環比上升27.8%；二手住宅過戶2,774套，環比上升15.6%。從資料看，10月一二手成交都有增長，但主要是由於住建局資料的滯後性，實際上10月市場比9月要差一點，整體呈現高開低走的態勢。十月份一開始還受9月利好的支持，但是國慶長假期對樓市還是有一點負面影響。深圳還是一個典型的移民城市，三年疫情封控，一到長假期回老家、出去遊玩的還是比較多。

Presented by：WAW Creation

 

市場走勢三階段

9月份市場還是不錯的，但是遭遇長假期打斷，10月份勢頭有點從高位回落了。再加上周邊動盪，俄烏尚未停火，巴以衝突升級，緬甸內戰爆發，黃金也開啟攀升，反映市場信心受挫。而且10月深圳沒有甚麼政策出台，本來市場預期10月會有更為強力的政策出台，但最終預期落空，有了希望就會有失望，市場信心進一步下跌。無論是房價還是成交量都雙雙從高往低回落，市況比預期差一點。

總體上，大家都比較認同現在市場最大的問題是信心問題，而信心主要體現在對未來房價的預期上。在下行市場中，比較確定的是，市場走勢會分為三個階段。第一階段是持續下跌；第二階段是逐步見底；第三階段是低位反彈。

回望過去，這幾年深圳樓市處於第一階段，但是現在屬於那個階段，則是見仁見智。大家都不知道目前是在哪個階段，大家聽到對於政策的解讀、對於市場的解讀不一樣，對後市的判斷也會不一樣。

市場是集體的認知，當大家都覺得已經是第二階段了，那市場就走到第二階段；當大家都認為是第三階段，那就是到了第三階段。比如說，現在市場上10個人中7個人認為還會繼續下跌，2個認為已經見底，只有1個認為要反彈了，那麼當大多數人認為會繼續下跌，市場就還要跌下去；只有當大家都覺得要漲時，那可能就要漲了。現在需要提振市場信心，就是讓大部分人相信房價已經見底，需要政策的支援，才能改變大家對房價的預期。

 

進入第二階段的原因

目前深圳樓市很可能已經走到第二階段了，原因主要有以下幾點：

一是深圳樓市已經調整兩年多了，調整時間長，跌幅也比較大，不可能永無止境下行下去，深圳經濟實力擺在這裏，房價已經達到合理水準，調整期快要結束了。

二是因為樓市表現不佳，政策已經很明確，就是全面救市，不會再打壓。中國是一個政策型社會，跟着政府政策走才是正確方向，當政府明確要救的時候，總會成功。

三是商品房的首付為30%，從金融安全性的角度考慮，房價下跌的底線是30%。一旦跌破首付，房子就變成了負資產，斷供情況有機會增加，導致銀行壞賬攀升，最終導致系統性金融風險。30%是不能跌破，必須守住的；深圳的房價已經跌到差不多這條線了，不能再跌了。

四是現在已經出現「麵包價高於麵粉價」的情況，很多發展商因為三條紅線的原因，現金流緊張，願意讓定價非常離譜，甚至低於當時買的地價。麵粉比麵包還要貴，這不合常理，是很極端的。從經驗看，極端不合理的情況，一般都不會長久維持。開發商年度結算要來了，還有衝刺業績的壓力，降價促銷也許還會持續。但是，到了明年1月，可能就不太會出現這種房價低於地價的情況了。

 

可考慮乘勢入市 趁低吸納

以上幾個原因表明，房價已經沒有太大的下跌空間，市場應該已經見底。見底不代表立即反彈，需要在底部整固。房價要反彈，需要等到經濟恢復動力、宏觀環境配合。現在多地戰爭持續，中美還在博弈，經濟難有好的表現。所以綜合分析，目前的逆市，已經走過第一階段，處在第二階段，往第三階段發展走。

第二階段，絕對是一個很好的買房時機，有比較低的價格，競爭的人也比較少。最好的投資是低位買，高位賣。現在基本上處於低位，如果等到房價開始反彈了，會有很多人想要入市，競爭加劇，價格也會上漲。

所以，現在就是最好的購房時機，政策支持，金融支持，開發商也讓利支援，可謂天時地利人和都具備了。除非一輩子都不打算買房，否則買房入市，肯定是趁低吸納。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1981.01982.0
港金1837818388
倫敦銀23.70523.775
鈀金1050.51090.5
鉑金899.8914.8
美電7.79497.7954
更新時間:2023-11-18 06:20
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】