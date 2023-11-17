市場快訊：港式全科醫療落戶深圳市寶安區中心醫院

【Presented by：WAW Creation】深圳市寶安區中心醫院港澳居民健康服務中心啟用儀式，已於11月15日在寶安區中心醫院舉行。這是在寶安區攜手香港大灣區醫療集團全面開展深港協作醫療聯合體建設後，繼首屆金牌社區醫療培訓課程開班，以及在寶安區中心醫院航城社區醫院、寶安區中心醫院福中福社區健康服務中心建成港式金牌家庭醫生工作室以來，深港協作醫療聯合體建設的又一進展。
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該中心將為粵港澳居民及外籍人士提供港式全科診療、粵港專家門診、院內專科轉診、跨境雙向轉診、保險理賠直付等服務，並以港式體檢、慢病管理、赴港疫苗、戒煙門診等港式全科特色服務，結合醫院重點專科、住院手術、影像化驗等優勢，創新臨床診療和醫療服務模式，提升居民就醫體驗。
中心啟用當日，大灣區醫療集團攜手香港工聯會大灣區社會服務社發布「港澳長者關愛計畫」，由即日起至2024年6月30日，凡60歲及以上在深圳生活的港澳居民，持有效身份證（包括港澳回鄉證）到位於寶安區中心醫院的港澳居民健康服務中心就診，可享以人民幣100元/次的優惠看診服務，診金包含診療所需的基本檢查費及藥費（醫生會基於患者情況給予專業檢查和用藥指導）。
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