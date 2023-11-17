業內人語：佛山二手住宅成交 有望較去年增三成

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多次鬆綁 穩樓市政策見效

今年以來，佛山多次鬆綁樓市調控政策。目前佛山全市限購，僅在禪城區祖廟街道、南海區桂城街道、順德區大良街道購買的新建商品住宅，須自商品房買賣合同網簽備案之日起滿3年方可上市交易。另外，首套房最低首付比例為2成，二套房最低首付比例為3成；到今年11月20日前，首套房房貸利率為4.0%（LPR-20Bp），二套房房貸利率為4.4%（LPR+20Bp）。

（註：從2019年的8月開始，每個月的20日人民銀行將授權全國銀行間同業拆借中心公布最新的LPR利率。）

在這些利好因素的疊加之下，2023年即使還有一個半月才結束，佛山樓市全年的成交情況已基本成型。

今年前10個月，佛山一手住宅成交47,115套，是2022年全年成交總量69,648套的7成左右，按照目前的銷售速度，今年全年的成交量恐怕難以追平去年的成績。而一手住宅成交價格方面，前10個月的均價為每平方米18,664元，比2022年的價格輕微上漲0.4%，可見價格是基本持平的。

二手每平米約1.25萬元 較去年跌8.8%

再看二手住宅市場，今年前10個月，二手住宅的成交量為48,650套，已經超過去年全年44,409套的9.5%，今年交易量上升的態勢已經確立，並有望出現三成左右的增長。價格方面，前10個月二手住宅成交均價為每平方米12,521元，比去年的均價下跌8.8%。

由此可見，佛山一手市場價格走勢持平，雖然銷售上存有壓力，但發展商並沒有降價促銷，可見發展商信心相對穩定。二手市場的情況則不一樣，小業主降價促成交的意欲較強，而且降價也起到促成交的作用，買賣雙方呈現出雙贏的局面。綜合而言，佛山樓市整體穩定而向好。

根據機構監測的資料顯示，10月份百強房企銷售金額環比增長0.6%，顯示市場回暖的勢頭。再加上11月以來，央行、住建部、財政部等多部委紛紛表態將繼續支持房地產市場的復蘇，因此無論是融資方面還是樓市調控政策方面，後續仍有很大的調整空間。明年，保交樓的任務預計會基本完成，發展商將花更多的精力提升產品質量，提高市場競爭力，增加市塲份額比例，相信來年佛山一手市場成交量會更趨活躍！

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