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市場快訊：九大建議推動香港發展「國際AI及數據產業發展樞紐」

【Presented by：WAW Creation】香港特區政府將「人工智能與數據科學」列為2023年度施政報告重點發展的新型工業產業。日前香港生產力促進局公布《香港人工智能產業發展研究》主要數據，該研究與港大經管學院合作完成，集中研究香港人工智能(AI)產業發展的現況、海內外競爭及實際企業運用，49%受訪AI 企業表示有技術人才招聘困難。

Presented by：WAW Creation

報告顯示，中國政府大力推動AI發展，已形成產業規模。例如深圳鵬城雲腦II的算力已達到世界頂尖水平。並已頒布促進AI產業發展的法規和政策措施，全方位涵蓋關鍵發展要素，包括人才、算力、數據、算法、基礎研究、應用場景、產業鏈、產業園區服務體系、基金群等。在產業應用方面，深圳聚焦公共服務、城市治理等領域。

報告還提供九大建議以推動香港發展為「國際AI及數據產業發展樞紐」，涉及完善基礎設施、加快產業化和壯大人才庫三方面。據悉，完整調查報告將於稍後正式公布，屆時可於生產力促進局及港大經管學院相關網頁下載。

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更新時間:2023-11-18 06:20
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