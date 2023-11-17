市場快訊：九大建議推動香港發展「國際AI及數據產業發展樞紐」

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報告顯示，中國政府大力推動AI發展，已形成產業規模。例如深圳鵬城雲腦II的算力已達到世界頂尖水平。並已頒布促進AI產業發展的法規和政策措施，全方位涵蓋關鍵發展要素，包括人才、算力、數據、算法、基礎研究、應用場景、產業鏈、產業園區服務體系、基金群等。在產業應用方面，深圳聚焦公共服務、城市治理等領域。

報告還提供九大建議以推動香港發展為「國際AI及數據產業發展樞紐」，涉及完善基礎設施、加快產業化和壯大人才庫三方面。據悉，完整調查報告將於稍後正式公布，屆時可於生產力促進局及港大經管學院相關網頁下載。

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