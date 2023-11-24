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近四萬學生追夢人工智能 以賽促學 踐行「科技向善」

【Presented by：WAW Creation】人工智能在全球發展方興未艾，各國都着力打造相應人才，2019年起舉辦的騰訊全國青少年人工智慧追夢營（簡稱追夢營），以助力人工智能教育普惠與下一代科技人才培養為宗旨，5年來走進了全國1.9萬所中小學，覆蓋全國33個省級行政區（含自治區）逾300個地區，讓近10萬名師生通過活動學習人工智能知識，提升資訊科技素養。

【Presented by：WAW Creation

 

粵港澳青少年人工智能追夢營嘉年華 圓滿舉行

今年的追夢營，已於11月18日在深圳市騰訊濱海大廈圓滿舉行，主辦單位是廣東省粵港澳合作促進會，由騰訊科技（深圳）有限公司承辦，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部、廣東省人民政府港澳事務辦公室、廣東省教育廳、香港特區政府教育局、澳門特區政府教育及青年發展局、深圳市教育局、深圳市南山區人民政府共同指導。

當日，廣東省粵港澳合作促進會執行會長林迪夫，廣東省人民政府港澳事務辦公室二級巡視員夏方明，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部處長張偉，廣東省教育廳事務中心資訊資料部主任楊生華，深圳市科學技術協會黨組成員孫楠，騰訊未成年人保護體系負責人、騰訊用戶平台部總經理鄭磊，騰訊雲副總裁、騰訊教育行業負責人石梅，及來自粵港澳大灣區和國內其他優秀營地的師生、高校專家、各地人工智能教育單位代表等200人出席活動。

 

納入全省性競賽活動

今年廣東省粵港澳合作促進會聯合騰訊，把「廣東省粵港澳青少年人工智能追夢營」成功申請納入廣東省面向中小學生的全省性競賽活動，共吸引來自深圳、廣州、香港、澳門、揭陽、韶關等3,000多所學校，近4萬名學生參與。活動更包含限時創作挑戰、大灣區人工智能教育成果展覽、粵港澳大灣區青少年人工智能教育高品質發展主題論壇、嘉年華頒獎典禮四大板塊。

廣東省粵港澳合作促進會執行會長林迪夫在頒獎典禮中致辭指：「舉辦本次人工智能追夢營嘉年華活動，目的是加強粵港澳三地青少年的交流合作，進一步推動人工智能高端人才聯合培養，希望粵港澳三地師生能夠以此為平台，增進了解、凝聚共識、收穫友誼、發揮潛能，攜手為粵港澳大灣區發展注入新動力。」

廣東省人民政府港澳事務辦公室二級巡視員夏方明認為：「這次活動，粵港澳三地青少年廣泛關注、熱情參與，我們從中看到了科技發展日新月異的魅力，看到了新時代青少年擁抱科技、追逐夢想的品質和風采。」

騰訊未成年人保護體系負責人、騰訊用戶平台部總經理鄭磊表示，希望在大灣區一體化發展的大背景之下，追夢營能持續作為青少年學習人工智能、交流交融、提升自我的重要窗口，為更廣闊的地區傳遞先進的教育理念和經驗，也為灣區更輝煌的發展藍圖貢獻一份力量。

當日活動現場，來自粵港澳大灣區和內地其他優秀營地的100多名師生齊聚一堂，圍繞「科技點贊生活」主題，通過分組主題創作，完成了「幫助走失兒童回家」、「長者跌倒提醒」、「智能普通話練習助手」等創意程式設計作品。

同時，也有師生在「騰訊遊戲織夢引擎」打造的虛擬模擬實驗室，來到「火星」完成充滿想像力的任務挑戰。不同地區的青少年在團隊協作中交流經驗、碰撞靈感、激發創新思維。

專業評審團則根據各個小組作品的程式設計、主題立意及任務完成情況，分別就創意作品和虛擬機器人兩個比賽模組評選出14個創意團隊獎、8個合作團隊獎及8個優勝團隊獎，以及突出個人貢獻獎和指導老師獎，並舉辦頒獎儀式。

指導學生參與多屆追夢營的澳門培正中學劉冠華老師認為：「活動不僅為青少年提供了學習成長機會，幫助他們培養團隊協作和溝通能力，也為我們與多地青少年交流學習搭建了寶貴的平台。」

 

 

專家雲集 共商人工智能教育高品質發展

在「粵港澳大灣區青少年人工智能教育高品質發展主題論壇」中，中國教育科學研究院數字教育研究所副所長曹培傑致辭時指出：「對於人工智能教育，建議主要把握三個方面，一是AI賦能學習變革，把原來大規模標準教學，轉向大規模個性化學習；二是通過AI賦能課程重構，進入人工智能時代，我們的課程結構需要新一次的轉型和更新；三是AI賦能場景創新，通過技術把課堂教學突破教室、校園的邊界，讓我們的教育無處不在，讓教育能夠讓學生隨時隨地的學習。」

在論壇中，教育部義務資訊科技課標組組長熊璋、香港立法會功能界別（資訊科技界）前議員譚偉豪、廣州市電化教育館資源服務部主任羅傑明、深圳市教育資訊技術中心資源與應用推廣部部長羅曉峰等多位專家，都就人工智能在教育、科研、產業多領域的前沿進展、發展範式、落地應用等熱點問題進行深度交流研討。

至於在圓桌環節部分，在騰訊教育高級顧問嚴玉慶的主持下，澳門利瑪竇中學校長張慧玲、香港宣道會陳朱素華紀念中學STEM教育統籌主任曾祥俊、溫州市中小學創客教育項目負責人林春、揭陽市教育局教研室信息技術教研員方少芹、深中南山創新學校黨總支書記鍾蔚濤，則圍繞《粵港澳大灣區青少年人工智能教育的現狀與挑戰》，分享了他們對大灣區人工智能教育的理解與展望。

 

 

發布三年計劃

助力打造大灣區人才高地

活動舉行期間，廣東省粵港澳合作促進會聯合騰訊科技（深圳）有限公司就促進「粵港澳大灣區青少年人工智能教育協同發展」，共同發布了《推動粵港澳大灣區人工智能教育發展三年計劃》。

該計劃以優勢互補、資源分享、互惠共贏、協同發展為原則，目標在2023-2025期間，在大灣區範圍內培訓3,000名人工智能教學高素質教師，培養300名國家級科創賽事優秀學生，打造30所人工智能示範學校，建立3對人工智能教育互助夥伴城市；同時規劃了「大灣區人工智能教育協同發展」一系列內容，進一步促進大灣區人工智能教育的發展及粵港澳三地師生交流。

 

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更新時間:2023-11-28 12:19
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