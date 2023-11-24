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要打贏一場戰爭 哪怕「輸」一場戰役！

【Presented by：WAW Creation】我是做化妝品銷售事業的，「惠之琳」（原名惠之林，自註冊商標後改名惠之琳）是我由零開始創立培育的化妝品專門店，面對的是一個競爭無比激烈的市場，是一個有約17萬家化妝品店的市場；要在這個市場成長，無異是一場曠日持久的戰爭。

【Presented by：WAW Creation

 

惠之琳自1998年一路走來，2008年只有10家直營店，但2018年已發展至100家店，今天當然再進一步，已達到150家。

誠然，我還稱不上贏了這場戰爭，但我絕對有信心！

 

不忘初心 謹記本質

在逾廿年的「戰爭」中，我有兩點一直緊記於心，其中之一便是：零售的本質。

甚麼是零售的本質？

就是用高效的方式售賣優質商品。商品是第一位，然後才是舒適的空間和服務。所以，不能提供優質商品的門店，服務再殷勤、門店再有品格，最終也留不住顧客！

而第二點，便是切忌因小失大，為了贏一場戰役，結果輸了一場戰爭！

 

壯士斷臂 浴火重生

到今天，我還記2013年秋天的那場「戰役」，戰鬥的號角是在桂林市下轄縣城的一家惠之林加盟店響起（當時仍未改名為惠之琳）。

話說當日我在店內發現了一盒來路不明的棉簽，一個沒有生產日期、沒有生產廠家，也不是總部供貨的「三無」商品竟陳列在店鋪的貨架上！

發現這盒的棉簽的一刻，真有點茫然，冷汗直流！

但同時心中也有一個聲音愈來愈大：一定不可以！

然而當時惠之林有70家店，加盟店超過40家，而後者擁有自主採購權，要改變，必然傷筋動骨。

但作為掌舵人，我很清楚，這與我「商品是第一位」的理念相違背，只會輸了這場戰爭。所以我「要求加盟店和直營店統一採購、統一價格、統一形象、統一促銷、統一營運、統一軟件。」

意料之中，六個「統一」遭到大部分加盟店反對，因為會斷了他們的財路。最終只有個別店接受直營化管理，多數加盟店退出行業或讓惠之琳回購。

外界可以認為這一役，我們是「輸」了！因為支出了巨額現金，且店鋪只剩下不到30家！

 

未來的戰場

最終，在「直營+名品」的戰略下，放棄短期利益的惠之琳重新站了起來，亦走得更遠。

今天，雖然惠之琳已做出了一定的成績，在不少的戰役中取得了勝利；但戰事，仍在繼續，迎接我們的戰役，還有「Z世代、私域流量、新型城鎮化、中國製造2025、一帶一路……」。

我們的目標，是在2028年，要突破1,000家店。

我相信，現在的百強店，未來十年最多能剩下20個。惠之琳，必定會是其中之一！

 

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更新時間:2023-11-28 12:19
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