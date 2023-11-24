深圳樓市新政落地 二套住房最低首付四成

據深圳市住房和建設局公布，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，經市政府同意，將深圳市享受優惠政策的普通住房標準調整為：住宅社區建築容積率1.0以上（含1.0），且單套住房套內建築面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建築面積144平方米以下（含144平方米）。還有，這個政策由11月23日便開始執行。

此外，二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。深圳中原研究中心指出，此次調整降低了居民購買二套住房的購房資金門檻，有利於更好滿足剛性和改善性住房需求。

延續「認房不認貸」 鼓勵入市

深圳中原研究中心在整理了最新的限購限貸政策後認為，降低二套首付比例，是認房不認貸政策的延續。認房不認貸政策降低了換房或外地有貸款記錄群體首付比例由5成降至3成；此次將二手首付比例由7或8成降至4成，重點都是為了降低購房者首付壓力，鼓勵大家積極入市。

此外，政府分兩次出台政策，表明政府對於政策出台還是比較慎重，強調循序漸進，在認房不認貸效果不佳之後，再加碼，以穩住市場為主。

事實上，認房不認貸政策已經將剛需、改善的首付比例降至3成，而是次政策目標是二套人群，首付降了3-4成，會刺激部分有二套需求的客戶入場。但要留意的是，目前市場環境低迷，以剛需改善為主流，二套需求並不足，降二套首付對市場的影響或許有限。

調整豪宅標準 有利核心區改善性房產成交

此外，調整了豪宅認定標準，不再要求750萬元以下（人民幣，下同），有利於核心區域改善性住宅商品房的成交。以往核心區域除小戶型外基本為豪宅，現在大多變為普通住宅，滿5年即可免徵增值稅及附加稅，節省了大量的稅費。例如以往600萬元買的，現在1,000萬元賣出，在滿5年的情況下，只需繳納約20萬元的增值稅及附加稅。因此，此舉將有利於活躍核心區域市場，特別是豪宅變普宅產品。

深圳中原研究中心認為，今次政策的出台落地，更為重要的有助市場信心的提升，大家對於後續政策的期待也會提升，並相信後面會有更為強力的政策；預期消息將會刺激部分對於市場預期轉變的剛需，並改善客戶入市的信心，料短期成交量會有提升。

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