moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳樓市新政落地 二套住房最低首付四成

【Presented by：WAW Creation】深圳房地產業期待已久的「較重磅」支援樓市政策終於出現了。已經公布的兩項新措施，包括深圳二套住房的最低首付款比例可降至40%。另外，深圳市住建局亦公告，放寬「普通住房」的定義。深圳中原研究中心認為，最重要的是對市場信心的提升，大家將期待後續政策的提升。同時亦相信相關的消息，可以刺激部分對市場預期轉變的剛需及改善居住環境客戶入市，預料短期成交量會提升。【Presented by：WAW Creation

 

據深圳市住房和建設局公布，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，經市政府同意，將深圳市享受優惠政策的普通住房標準調整為：住宅社區建築容積率1.0以上（含1.0），且單套住房套內建築面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建築面積144平方米以下（含144平方米）。還有，這個政策由11月23日便開始執行。

此外，二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。深圳中原研究中心指出，此次調整降低了居民購買二套住房的購房資金門檻，有利於更好滿足剛性和改善性住房需求。

 

延續「認房不認貸」 鼓勵入市

深圳中原研究中心在整理了最新的限購限貸政策後認為，降低二套首付比例，是認房不認貸政策的延續。認房不認貸政策降低了換房或外地有貸款記錄群體首付比例由5成降至3成；此次將二手首付比例由7或8成降至4成，重點都是為了降低購房者首付壓力，鼓勵大家積極入市。

此外，政府分兩次出台政策，表明政府對於政策出台還是比較慎重，強調循序漸進，在認房不認貸效果不佳之後，再加碼，以穩住市場為主。

事實上，認房不認貸政策已經將剛需、改善的首付比例降至3成，而是次政策目標是二套人群，首付降了3-4成，會刺激部分有二套需求的客戶入場。但要留意的是，目前市場環境低迷，以剛需改善為主流，二套需求並不足，降二套首付對市場的影響或許有限。

 

調整豪宅標準 有利核心區改善性房產成交

此外，調整了豪宅認定標準，不再要求750萬元以下（人民幣，下同），有利於核心區域改善性住宅商品房的成交。以往核心區域除小戶型外基本為豪宅，現在大多變為普通住宅，滿5年即可免徵增值稅及附加稅，節省了大量的稅費。例如以往600萬元買的，現在1,000萬元賣出，在滿5年的情況下，只需繳納約20萬元的增值稅及附加稅。因此，此舉將有利於活躍核心區域市場，特別是豪宅變普宅產品。

深圳中原研究中心認為，今次政策的出台落地，更為重要的有助市場信心的提升，大家對於後續政策的期待也會提升，並相信後面會有更為強力的政策；預期消息將會刺激部分對於市場預期轉變的剛需，並改善客戶入市的信心，料短期成交量會有提升。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2014.32014.8
港金1869018697
倫敦銀24.56524.605
鈀金1055.01075.0
鉑金914.0922.0
美電7.79407.7945
更新時間:2023-11-28 12:19
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】