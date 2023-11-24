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灣區速遞：蓮塘口岸搭地鐵 下周二可直達大小梅沙

【Presented by：WAW Creation】據深圳市政府11月20日宣布，深圳地鐵8號線二期工程將於12月28日通車。深圳地鐵8號線素有「山海專列」之稱，全線貫通後，港人經蓮塘口岸過關即可搭乘地鐵，直達被譽為「東方夏威夷」的大小梅沙。根據此前深圳市發布的價目表，從蓮塘口岸到小梅沙站僅需6元人民幣。

【Presented by：WAW Creation

 

連接羅湖及深圳市區的地鐵8號線一期早於2020年通車，二期將接通既有的2 & 8號線鹽田路站，並新設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站四座地下網站，全長8.01公里，為深圳第一條直達大小梅沙的地鐵線路。

根據深圳市發改委10月公布的票價表，8號線2期最高票價為14元，涉及線路為橫跨深圳目前軌道從東到西的最遠距離的11號線碧頭站至8號線小梅沙站。至於港人經常搭乘的羅湖站至小梅沙站票價7元；蓮塘至小梅沙站6元。

大、小梅沙素有「東方夏威夷」美譽，是「鵬城十景」之一，但位置偏遠。此前不通地鐵，遊客想要前往，只能搭乘巴士或自駕，並不方便。8號線二期開通後將進一步縮短鹽田大、小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的通行時間。此外，深圳地鐵8號線因其穿山跨海的路線特徵，被譽為「山海專列」。除了大、小梅沙，港人更可以經此線由羅湖出發至蓮塘、沙頭角、鹽田港等地。

 

 

逾3千2百港澳專業人士大灣區執業

據廣東省人力資源和社會保障廳副廳長楊紅山透露，目前已有3,200多名港澳專業人才在粵港澳大灣區內地執業，累計3,500多人通過粵港澳「一試多證」合作專案獲得三地技能證書。

近年來，廣東人社部門重點圍繞建設粵港澳大灣區高水準人才高地這一目標，統籌推進專業技術人才和技能人才兩支隊伍建設，持續推動灣區「人才通」、「社保通」、「就業通」，促進數碼人才融通發展。

據了解，廣東正推動建立積體電路、人工智慧、大資料等數位經濟新業態職稱評價機制。在廣州、深圳和橫琴探索建立國際職業資格認可清單制度；開展大灣區港澳工程專業人才職稱評價首批試點，涉及電機、測控儀器等5個專業；在廣州南沙建立粵港澳合作技能人才評價工作站。

同時，廣東亦建成「灣區社保通」服務專窗237個、港澳地區社保服務網點85個。三地居民還可通過廣東政務服務網、「粵商通」APP、「粵省事」小程式等平台，實現53項廣東社保高頻服務網上辦、掌上辦、指尖辦。

港澳居民可在工銀澳門、中銀香港「一站式」跨境申領廣東社保卡，另有超過22家合作銀行支持廣東社保卡在港澳跨境使用金融功能。截至目前，港澳居民在粵參保34.65萬人次。此外，廣東已建成「1+12+N」港澳青年創新創業基地87家，累計孵化港澳項目4,802個。

 

 

粵港簽擴展廣東院舍照顧服務

在日前開幕的第九屆中國國際老齡產業博覽會，廣東省民政廳與香港特別行政區勞工及福利局簽署擴展《廣東院舍照顧服務計劃》合作意向書。根據合作意向書，雙方同意就擴展《廣東院舍照顧服務計劃》開展合作探索，於大灣區內雙方共同指定的內地城市，共同選取由內地機構營辦的養老機構參與香港特區政府的《廣東院舍照顧服務計劃》，並推動落實相關事宜。

當日，勞工及福利局副局長何啟明代表特區政府簽訂合作意向書並表示，此舉深化大灣區養老服務合作，增加跨境安老選擇。他續稱，按《施政報告》提出，特區政府正探討明年把計劃擴展至由內地機構營辦的指定安老院，讓長者到大灣區內地城市養老有更多選擇。

是次合作意向書的簽署，是繼雙方今年5月29日簽訂《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》後，進一步推動粵港兩地養老服務領域交流合作與優勢互補、提升兩地長者生活品質的具體舉措。

目前廣東省內已有7家香港服務提供者開設或運營的養老機構，其中2家參與香港社會福利署推行的「廣東院舍住宿照顧服務計劃」。

近年來，廣東將「大灣區養老」融入粵港澳協同發展空間，聯動推進粵港澳大灣區養老事業與產業協同發展。對港澳服務提供者來粵興辦養老機構在市場准入、土地供應、稅費減免、財政補貼、購買服務等方面與內地機構享受同等待遇。

 

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

 

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更新時間:2023-11-28 12:19
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