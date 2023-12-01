中山星院、保誠保險、香港綜合腫瘤中心 攜手推進跨境醫療 焦聚癌症治療兼「免找數」

港人在內地生活及工作愈趨普遍，對跨境優質醫療服務的需求日益殷切，特別是癌症治療，很需要在優質醫院、專業醫護及癌症藥物等方面得到周全的對接支援，免卻經常回港就醫的不便。中山陳星海中西醫結合醫院（下稱星院）與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）早在2019年已開始攜手推動跨境醫療服務，今次聯乘保誠保險，三方協作推出首項粵港澳大灣區跨境醫療銜接服務，為跨境醫療開啟新篇章。

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這次三方合作的「首項粵港澳大灣區跨境醫療銜接服務」提供跨境癌症治療「免找數」及專屬醫療團隊禮賓服務，當中將採取市場獨有的「 共同病患管理 」模式，讓病人在這兩間醫療機構接受癌症治療時，均可通過跨專科遠程視頻會診，獲得兩地腫瘤科中心醫療團隊的支援。

在「共同病患管理 」模式下，保誠保險的客戶可率先透過轉介機制，享用 HKIOC 與星院兩大醫療機構的專業資源和醫療服務，以更便捷及適切的方式治療癌症。這意味正在星院就醫的客戶可從中國內地轉介至位於香港的HKIOC接受治療。而在 HKIOC的客戶也可因應個人需要選擇到星院接受治療，整個流程由安排專科醫生初步診症、接受治療至跟進個案，旨在為病人提供無縫的一站式腫瘤支援服務，讓他們可專注於康復治療。

星院亦可根據客戶的要求，為病人在內地提供點對點的醫療運送服務。該服務以非緊急服務救護車接送病人穿梭於星院與指定的地方，如酒店及住所，讓病人可享更便捷和有效率的醫療服務。

創新服務起示範作用

服務啟動禮日前在星院舉行，全國政協常委，香港特別行政區行政會議成員高永文醫生認為這次合作有重大意義。期望此模式能夠運作成功，並可作為示範，引起大灣區更多醫療集團與內地的醫院以此模式合作，令兩地醫療融合真正發生。此外，香港創新醫療學會會長劉少懷醫生也在活動中表示，這次合作有助推動健康相關的產業發展，期望此創新業務能為市民帶來更多裨益。

作為全國首家粵港共建中西結合三甲醫院、內地首批「港澳藥械通」政策落地實施的指定醫院，以及中山市「粵港澳大灣區醫療改革先行先試」的醫療創新改革專案單位。陳星海中西醫結合醫院院長黃漢偉指，自2021年設立國際醫療部至今，已為8千多名香港居民提供醫療服務。特別是2019年開始與HKIOC合作，在疫情期間曾處理數百名港人難以回港就醫的問題，疫情後更在線上線下開展緊密的腫瘤個案多學科會診，既服務港人，也為內地居民提供港式醫療服務。今次三方合作在內地實施「免找數」安排，是給灣區生活的港澳居民，以及內地居民的好消息，並為未來粵港澳大灣區兩地醫療融合提供示範作用。

預先批核「免找數」 安心接受治療

HKIOC與星院在2019年達成內地與香港癌症病人的多元化診療合作，並在今年2月正式簽訂「粵港澳大灣區醫療服務戰略合作協議」，促進醫療資源共享、醫護交流、多學科會診等方面的深度合作。香港綜合腫瘤中心行政總裁唐嘉其指出，隨着灣區融合持續發展，市民穿梭兩地將變得頻繁，加上腫瘤治療技術及診斷的科技發展，預料將來病人在接受治療期間都可如常穿梭各地享受生活。為配合病人需要，HKIOC與星院合作，幫助病人解決跨境治療在臨床上會遇到的問題，現得到保誠保險共同合作，為病人在醫療支付方面提供解決方案，將有助病人更加專注在治療方面。他認為這次合作在大灣區內創先河，期望繼續努力共同創新醫療服務模式，守護更多人的健康。

保誠保險在是次合作中，成為香港市場首間推出大灣區跨境癌症治療「免找數」服務的保險公司。保誠保險首席客務營運總監歐陽佩玲指，是次合作顯示保誠保險對跨境醫療需求的支持及推動。

保誠「免找數」服務適用此次跨境癌症治療方案，HKIOC或星院會為合資格客戶進行治療前申請醫療費用預先批核，客戶可獲知批核結果及預先批核金額。如成功獲得批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，客戶無須墊支任何費用，從而免卻欠缺現金流的煩惱。保誠亦已豁免信用卡授權，讓客戶在申請「免找數」服務時，無須作信用卡預先授權。

高永文：有助兩地醫療融合

高永文一直推動兩地醫療交流，期望優勢互補，以提升大灣區包括香港地區的醫療服務質量。他認為在兩地醫療合作領域當中，必須考慮內地的醫療改革。原因是內地醫療體制跟香港很不同，內地醫療改革源自三甲醫院太過擠迫，未能發揮應有的高層次綜合醫院的力量，所以在社區內要有其他醫療力量作出支持。

現時有很多三甲醫院也肩負發動社區提供優良醫療下沉的任務，即要將醫療力量下放社區，才可令社區有高質量醫療，解決三甲醫院人滿之患。當中，民營醫療是社區醫療發展其中一個動力，特別是大灣區發展令中產階層出現，他們有相對較高的經濟能力，可透過商業醫保有更多使用民營醫療的選擇。他一直倡議內地商業醫保要加速發展，但至今內地商業醫保發揮仍然有限，令市民選擇民營或社區醫療時，出現「雞與雞蛋」的困難。原因是三甲醫院採用公營醫保，給予市民保障。若市場缺乏商業醫保，市民到民營醫院求醫時，對收費「不放心」。缺乏市場，內地商業醫保的保險公司就不敢大力擴展商業醫保。

因此，對於星院、HKIOC及保誠保險合作推出服務，高永文認為是非常重要一步，是兩地醫療融合其中一個非常有實效及有良好示範作用。他更欣賞是此服務可供市民選擇在香港或內地接受服務。兩地專家團隊一起合作，在決定方案後，可按照香港適用的循證醫學，因應病人最新的醫療報告，選擇治療方法及藥物。有方案後，病人決定在什麼地方接受治療。是雙方補充，專重病人選擇的模式。

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