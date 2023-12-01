市場信息：太平人壽（香港）助港人灣區養老 累積財富 滿足健康保障需要

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頤年‧傳承：多元選項迎合所需

中國太平近年致力探索保險與醫康養的融合發展，按照「享老有社區，服務有平台，照護有資源，支付有保險」的模式，打造具有太平人壽（香港）特色的「保險+醫康養」生態圈。延續8月發布的「港人灣區養老太平方案」，最近推出的「頤年‧傳承」儲蓄保險計劃是一項終身分紅的儲蓄產品，除了用作累積財富，增加未來養老的現金流，還具有保單分拆選項、無限次轉換受保人選項等特色，例如客戶可將一份保單分拆成數份獨立的保單；在保單生效期間還可無限次行使轉換受保人的選項，令財富得以傳承後代。

在日前舉辦的「港人灣區養老太平方案-醫康養保險新產品發布會」上，中國太平業務總監、太平人壽（香港）行政總裁李慶明表示，太平人壽（香港）充分發揮集團跨境經營優勢以及醫康養生態圈建設的先發優勢，積極參與港澳民生保障和大灣區建設。今年8月創新發布「港人灣區養老太平方案」，香港市場反響熱烈，推動「跨境養老」新趨勢。全新發布的醫康養保險新產品，將保險產品和特色康養服務緊密融合，滿足不同背景客戶多層次養老服務需求。

獲入住養老社區權益

今年5月，坐落廣州番禺的「中國太平木棉人家」正式運營，成為中國太平首個服務大灣區的持續照料養老社區（CCRC）項目，當時邀請了一批香港長者到訪參觀，他們對寬敞的生活空間、各種長者友善設施和服務都大為讚賞。中國太平個人業務部總監楊蕾表示，現在客戶只需透過一張合資格的保單，就可享有入住灣區優質養老社區的資格，除了個人，還可指定給父母或朋友入住。

此外，今次產品帶來創新的跨境直付服務，客戶在日後退休養老時，只需提出申請設立恒常直付指示，就可以定期提取保單價值以支付內地養老社區的費用，非常方便。一張保單就可享有財富增值、世代養老、跨代傳承、跨境直付及跨境醫療等特色服務，享受更高質素的養老體驗。

灣區門診保障計劃：享港式門診網絡

社會老化，長者人口愈來愈多，中國太平作為在港央企，有意為港人提供優質養老的多元化選擇。中國太平產品部總監趙瑞環指，灣區門診保障計劃是一個與健康相關的產品，透過大灣區醫療集團貫穿粵港澳的門診網絡，給港人在大灣區享用線上線下的港式醫療門診服務，並設有送藥上門服務。此外，產品融入主動式管理，會為客戶配對一對一的家庭醫生，醫生會與客戶進行深度訪談，了解客戶各種健康狀況，客戶亦可無限次預約醫生進行健康諮詢，藉此保障健康。

趙瑞環透露，灣區門診保障計劃設有六種產品級別，因應客戶需要及保障區域，每年保費介乎港幣1,000元至10,000元不等。如客人需要在粵港澳多個地區流動，客人可根據自身需求，選擇合適的計劃。

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