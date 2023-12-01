世界中文報業協會第56屆年會廣州召開 探討中華文明傳承發展 啟動共享稿庫

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同時，年會的另一重頭戲，是「中華文明傳承發展共享稿庫」正式啟動，並即場發布《中華文明傳承發展共用稿庫倡議書》。

出席開幕儀式並致辭的，包括中央宣傳部副部長張建春，中華全國新聞工作者協會黨組書記、副主席劉思揚，世界中文報業協會名譽會長李祖澤，廣東省委常委、宣傳部部長陳建文，廣東省委常委、廣州市委書記郭永航；主持人則為世界中文報業協會會長、經濟日報社社長兼總編輯鄭慶東。

張建春指出，年會旨在探討中華文明傳承發展，深化華文媒體聯絡協作，他希望世界中文報業能當好中華優秀傳統文化的傳承者發揚者、中外文明交流互鑒的傳播者推動者、媒體深度融合發展的踐行者開拓者，不斷增強中華文明的傳播力影響力。

期促進中外文明交流互鑒

劉思揚則在介紹中國經濟社會文化、中國新聞事業發展概況的同時，認為中國經濟社會發展和新聞事業進步，離不開包括世界中文報業的關心和支持；希望海外中文報業能傳承發展中華優秀傳統文化及促進中外文明交流互鑒。

李祖澤強調，世界中文報業協會在1968年成立的時候，目標之一就是「確保中文運用之靈活功能，維護中文傳統優美之品質，務求中文報業在使用中國語文的社會中，能進一步負起其責任」，而今年年會的主題是「中文報業與中華文明傳承發展」，正好切合了協會成立的初衷。他希望世界華文媒體的深入交流互鑒，可以讓中華文明煥發新的時代光彩。

陳建文亦指出，廣東省正全力推進粵港澳大灣區建設等重點工作，將以「兩端一雲」建設為抓手，打造全媒體傳播體系，書寫中華民族現代文明的廣東新篇章。他希望各家媒體可以進一步加強和廣東媒體的交流合作，攜手共創美好明天。

郭永航認為，廣州是嶺南文化中心地，也是中國新聞傳媒重鎮，大家在此共同探討和展望中文報業與中華文明傳承發展，意義重大。他希望大家可以多了解廣州、宣介廣州，推出更多精品力作，共同唱響文明互鑒、文明共興的「協奏曲」。

共享傳揚優秀傳統文化故事

至於年會的另一重頭戲，是「中華文明傳承發展共享稿庫」的正式啟動，這個稿庫，旨在收錄弘揚中華文明和中華優秀傳統文化故事為主的新聞資訊內容，通過世界中文報業協會會員單位之間共建共用，讓中華文明和中華優秀傳統文化在共用中傳播，在傳承中獲得更好的發展。

通過中華文明傳承發展共用稿庫，各成員單位可在尊重法律、尊重著作權法和崇尚中華傳統道德規範的基礎上，交換各會員單位已發布的原創稿件，只要在使用共享稿件時注明出處來源，可基於稿件原意的基礎上進行適當刪改，文責自負。

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