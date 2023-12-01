市場信息：2023粵港澳數字產業大會 數智創芯 鏈接全球

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以「數智創芯 鏈接全球」為主題的「2023粵港澳數字產業大會」，主辦單位是廣東省電腦商會、香港電腦商會及澳門電腦商會。今次大會的舉行同時亦慶祝廣東省電腦商會成立三十年，廣東省電腦商會會長馬本湘認為，中國在去年的數字經濟規模已超過50萬億元人民幣，由於粵港澳大灣區擁有先進的數字技術和規模龐大的轉型升級需求，相信會是業界焦點所在。

香港特區政府資訊科技總監辦公室的副政府資訊科技總監黃敬文，也在介紹香港政府對數字產業的支援政策和產業發展情況後亦表示，希望通過本次大會搭建粵港澳三地數字產業的融合與發展。至於世界數字經濟組織主席、達沃斯世界數字經濟合作論壇主席李晶則認為，粵港澳大灣區擁有最好發展數字經濟的土壤，希望大灣區企業能夠走向中國，走向世界。

至於在圓桌論壇環節，百度前產品負責人池靜若，粵港澳數字產業大會聯席主席、香港電腦商會主席許健生，澳門電腦商會監事長尤勝當，阿里雲研究院創始院長肖利華博士，小米集團技術委員會、AI實驗室大模型數據團隊負責人彭力，廣東省電腦商會科學顧問彭實，元宇宙和數字孿生專家王毅，比特大陸原AI副總王晨光等，則就不同產業、不同角度對數字產業進行了深入探討。

此外，三地電腦商會亦聯合產、學、研、商等數字產業鏈知名組織、機構，共同發起成立了粵港澳數字產業聯盟，其性質是集開放性、學術性、創新性、實用性、落地性於一體的非營利性合作共贏聯合體。

香港的優勢——國際化

作為主辦單位之一，香港電腦商會主席許健生並不諱言，作為第一屆，結果符合預期。當日會方並組織了八十人前往現場參加，反應不錯，特別是為業界創造了交流和溝通的機會；他期待這個數字產業大會，未來可成為三地企業走向國際的一個平台。

同時他亦透露，主辦單位三方都有意未來在大灣區城市輪流舉辦是個活動，特別是在香港舉行的可能性，將會進行探討。

面對大灣區數字產業的未來發展，許健生認為，香港作為其中一員，絕對不宜妄自菲薄，因為其實優勢不少。

他進一步解釋，香港不但在數字金融以至相關的法規和交易媒體，都是和國際接軌的，甚至是數字產業的資訊流通及獲取亦相對內地快和全面，因此，香港可以在數字產業上扮演重要角色。同時他亦透露，由於目前香港電腦商會的傳統會員以軟硬件業界居多，因此就數字產業的發展，新成立的Web X產業聯盟會就此作更多的對接。

此外，他亦指出，香港的創科包括數字產業的發展，少不得年輕人的參與。也所以，在為業界鋪橋搭路的同時，該會亦會不時舉辦針對年輕人的活動，以推動年輕人融入大灣區。

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