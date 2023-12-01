灣區速遞：2024/25內地高等教育展 明天灣仔會展舉行

【Presented by：WAW Creation】國家教育部和香港教育局將於本周六日（12月2-3日），在灣仔會議展覽中心聯合舉辦2024/25學年內地高等教育展。根據教育局公布，目前參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的138間內地高等院校當中，有129間將到場設置展覽攤位，向學生和家長介紹學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部也會派代表到場，講解收生程序和安排。
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教育展設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各個課程的特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台（www.studymainland.hk），所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。
此外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，將於教育展免費派發，電子版會上載至教育局網頁。
日期：2023年12月2及3日（星期六及星期日）
地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心展覽廳3FG
查詢網站：https://www.studymainland.hk/
https://www.edb.gov.hk
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