灣區速遞：2024/25內地高等教育展 明天灣仔會展舉行

【Presented by：WAW Creation】

教育展設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各個課程的特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台（www.studymainland.hk），所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。

此外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，將於教育展免費派發，電子版會上載至教育局網頁。

2024/25學年內地高等教育展

日期：2023年12月2及3日（星期六及星期日）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心展覽廳3FG

主辦：國家教育部和香港特區教育局

查詢網站：https://www.studymainland.hk/

https://www.edb.gov.hk

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/