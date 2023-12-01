灣區文化：穗港澳粵劇日 打造灣區粵劇粵曲生態圈

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三地名家齊聚 活動精彩紛呈

「穗港澳粵劇日」（以下簡稱粵劇日）由廣州市文化廣電旅遊局、廣州市荔灣區人民政府主辦，中共廣州市荔灣區委宣傳部、廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局承辦，於11月24至28日舉行；策劃執行機構為廣東廣播電視台珠江經濟台、南方生活廣播團隊。

今屆粵劇日由五大活動構成，除第二十屆穗港澳粵劇日啟動儀式及「一代宗師」白駒榮展演、穗港澳粵劇日名家專場展演、第七屆「紅豆生輝」青少年粵劇粵曲展演、「粵韻同聲」粵曲展演外，還有於戶外廣福台舉行的「廣福暢曲」穗港澳粵劇團隊展演專場活動，以及白駒榮粵劇藝術展（包含線下展覽及線上VR數碼展廳），內容豐富。同時，活動中三地名家如廣州的白慶賢、岑海雁，澳門的曾慧及香港的白雪紅、白雪梅等亦齊聚荔灣，呈獻精彩節目。

紀念一代宗師白駒榮 新創粵劇展演

由於今年粵劇日活動於荔灣區舉行，主辦方特別策劃創作了全新粵劇《一代宗師白駒榮》，並開展專場展演。白駒榮為知名的荔灣名家、粵劇大師，中國粵劇白派藝術創始人。而白駒榮的女兒白雪梅和白雪紅在得知此事後，亦不遠萬里歸來，本色出演劇中的白駒榮女兒角色。此外，白雪紅還在11月26日舉行的粵劇名家專場展演中，獻演《鸞鳳分飛》及《二堂放子》兩個折子戲。

對此白雪梅和白雪紅表示倍感榮幸與親切：「因我們一家以前住在荔灣的大同路，這次就好像回家一樣。爸爸的藝術事蹟可以搬到粵劇藝術博物館，我們一家人表示非常感動。白駒榮粵劇藝術展和新編原創劇碼《一代宗師白駒榮》更是讓爸爸的白派藝術在自己的家發揚光大。還有廣東舞蹈戲劇職業學院粵劇學院一班校友們和其他傳承者共同獻演，這真的是一場具有意義和溫度的活動。」

此次粵劇日除了開展了《一代宗師白駒榮》專場展演外，還特地在粵劇藝術博物館開設了白駒榮粵劇藝術展，展示了白駒榮的生平經歷，以及相關劇照、所穿服飾等珍貴資料。同時，為了方便所有熱愛、喜愛粵劇和白駒榮的觀眾觀看，還開設網上VR數碼展廳，讓網民身臨其境。

此外，粵劇日的其它專場演出，都通過觸電新聞APP、粵聽APP進行融媒直播，所有喜愛粵劇的群眾線上線下同時欣賞名家展演，將粵劇日變成了全民參與的文化活動。

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