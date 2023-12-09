酒入大灣區：會員制葡萄酒平台Crurated登陸香港 全球首家NFT區塊鏈認證 頂級佳釀真實無憂

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前不久，Crurated創辦人Alfonso De Gaetano攜近年備受市場關注的勃艮第釀酒新銳Charles Lachaux來到香港，在位於灣仔的L' Envol餐廳為會員呈獻美酒佳餚。各款Lachaux的特選佳釀均來自Domaine Arnoux-Lachaux酒莊，當晚驚艷全場。

葡萄酒搭上NFT 不僅僅是藝術品

在萬物「雲」時代，成立於2021年的Crurated無疑在葡萄酒界掀起一場風浪。透過區塊鏈認證技術，平台的每瓶酒均附有一枚非同質化代幣NFT證明其產地，清晰記錄由生產商送到勃艮第酒窖，再運抵會員手上，包括是否曾經過易手的全過程。買家只需用手機掃描酒瓶上的標籤，即可得知。會員不僅可以分桶購買經過認證的葡萄酒，還可根據需要將酒瓶及標籤個人化，甚至可以在社群內拍賣。

此舉不但可提升酒的價值，也令會員安心無憂。因此，營運至今近三年，Crurated在世界各地俘獲約4,000名註冊會員，合作酒商與會員與日俱增。在第二個營運年，即2022年6月至今年5月，平台交易有140%的增長，這些數據足見其受市場歡迎程度。

今次De Gaetano特別來到香港與會員見面，行程早已在數月前定下。「香港真的很重要。」De Gaetano透露，香港會員的交易額約佔平台總業務的5%。他表示，香港市場將會是接下來的重點目標，並希望透過香港擴展到中國內地。

熱愛美酒的De Gaetano強調，要保證每一瓶葡萄酒從生產商那裏出來到會員的餐桌上都保持完美的狀態。因此Crurated的專家團隊提供個人化服務和真實可靠的體驗，配合流暢的物流服務、安全的酒窖儲存，打通從購入、儲存到使用全鏈條，在生產商和用家之間搭建一條透明又穩固的橋樑。

接管家族酒莊的Charles Lachaux也樂見於此，他對此次香港之行感到興奮，「透過這類特別活動，與Crurated平台會員親身傳達自家釀酒理念，與美酒愛好者聯繫更緊密。」基於信任，Domaine Arnoux-Lachaux半年前與Crurated達成獨家會員直銷協議，唯獨會員專享今年備受追捧的佳作。

自平台面世以來，與Crurated一直合作無間的著名酒商包括：Louis Roederer Cristal, Méo-Camuzet, Kei Shiogai, Sylvain Cathiard, Vincent Dancer, De Montille, Pierre Vincent Girardin及Antinori 等，極品窖藏珍釀頗豐富。

事實上，De Gaetano創辦Crurated平台的原因也正來自於個人的經歷，他經常從勃根地長途駕駛前往他在歐洲各地的酒窖，以確保瓶子安全且完好地到達。「我想，和香港的酒藏家一樣，我當時也遇到存儲的問題。」於是，他決定是時候建立一個解決方案來解決所有問題，加上他多年來在資訊科技界的營運經驗，於是Crurated平台適逢其時，順利誕生。

據悉，Crurated以法國和意大利葡萄酒為重點，現時正在向西班牙和德國擴展，未來還會擴展其他種類的葡萄酒，並且有機會推出烈酒。

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