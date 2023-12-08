moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：否極泰來 樓市見底

【Presented by：WAW Creation】據住建局資料顯示，11月深圳一手住宅網簽2,773套，環比上升4.5%；二手住宅過戶3,133套，環比上升12.9%，一二手成交皆回升。

【Presented by：WAW Creation

 

雖然11月份總體成交量回升，但是其實11月份市場開局並不好，市場觀望氣氛一直濃厚，成交量持續低位徘徊，看空的人非常多，特別是自媒體上的各式各樣的大咖，為了搏取眼球，紛紛發表悲觀言論，甚麼深圳樓市一去不復返，黃金時代已經過去云云。在眾說紛紜的時期，更加需要理性的分析，肯定的是，深圳經濟實力擺在這裏，對住房的需求真實及強勁，房價不可能永無止境的跌下去。

11月初，中原已經率先發表「樓市已見底，買房正當時」的觀點，也許有人會認為這是仲介代理為了賣房子而做的技倆，但實際上這是通過客觀分析後做出的判斷。作為仲介代理，必須要說真話，以事論事，以資料說話，不能人云亦云，也不能嘩眾取寵。時機比價位更重要，既然當下房價已經見底，那就是客戶入市買房的最佳時機。

 

新政解讀

11月22日，深圳迎來突然而來的利好政策。一天兩條利好消息齊發：二套首付降至4成，比原來降低一半；豪宅標準取消750萬元（人民幣，下同）總價要求，面積大不要緊；價格不到750萬就可按普通住宅計算稅費。

利好一：二套房首付壓力降低一半。

原來需要7-8成的首付，新政後降至4成。以800萬元住宅計，原來住宅二套首付80%需640萬元，新政後如果面積條件符合普通住宅，則首付40%只需320萬元，減少320萬元。一直想改善的客戶不一定要先賣後買了，門檻降低一半可以先買再賣。

利好二：部分住宅稅費減少

此次豪宅認定標準取消了750萬元的價格要求。同樣750萬元的住宅，新政後未滿五年且非唯一的普通住宅交易可節省稅費40萬元，為改善型客戶實際降負。

深圳樓市繼8月30日認房不認貸、房貸利率下調後，市場成交資料已有環比上升，11月22日再次出台實質性利好政策，進一步啟動改善型需求。再疊加年底通常的置業小高峰，市場熱度會進一步提升。目前深圳樓市購入成本和持有成本均是史上難得的低點，對一直等待上車買房的首置客戶，或者是一直等待換房的改善客戶，應該把握時機，置業正當時。

 

市場反應正面

新政首天，中原找房諮詢量增加98%，反應非常正面，客戶信心恢復過來，從擔心房價跌，變成擔心房價反彈，加快入市步伐，成交量增加，進一步支持房價見底的判斷。自媒體也開始改口風，紛紛從看空，轉變為見底了。

其實每個政策都有其獨特性，沒有說哪個政策效果更好，但是政策不停疊加之後，會從量變引起質變。有人說深圳是一個政策黑洞，今年出來這麼多政策沒甚麼效果。主要是深圳房地產市場體量大，需要政策力度足夠大，到達一個臨界點，才有明顯效果。

深圳樓市已經見底，預計現在到明年春節前是最好的買房窗口期。一方面是，深圳調整時間長，已經有近三年時間；下跌幅度足夠大，差不多30%。從過去經驗看，樓市下跌周期短，上升周期長；下跌幅度小，上升幅度高；而且上升一浪高過一浪，不管是底部還是高峰都不斷抬高。現在見底之後，可能會開啟新一輪的主升浪，持續時間更長，上升幅度更大。

 

市場氛圍將扭轉

另一方面，國家大力支持開發商，三條紅線不再提了，反而擴圍白名單。現在有些開發商甚至虧本賣房，算是百年一遇了。只要明年開發商資金得到舒緩，就不用那麼卷了。政策會影響整體市場氣氛，但個盤的定價權，還是開發商，只需要一個決定就可以立即改變。一旦在售專案開始提價，取消優惠，在買漲不買跌的作用下，相信市場氛圍就會180度扭轉改變。

市場是人群集體的認知，當愈來愈多人認為已經見底，那麼樓市就是真的見底。客戶相信見底，那就不再觀望，放心入市買房，當買房的人增加，市場的成交量放大，在供求關係的鐵律下，需求增加將會導致價格的上升，量升之後就是價升。客戶從擔心房價下跌，將會轉變為擔心房價上升，買漲不買跌的羊群作用再現，量價不斷互動齊升，樓市又將迎來上升軌道！

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2003.02003.5
港金1858218589
倫敦銀22.98523.025
鈀金935.0955.0
鉑金914.9922.9
美電7.80917.8096
更新時間:2023-12-09 05:19
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】